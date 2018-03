Többen a Fico-kormány lemondását követelik az olasz maffia által meggyilkolt szlovák újságíró ügye kapcsán. A szlovák miniszterelnököt támadóknak hosszú a sora, az államfőtől a sajtón át több szervezet is nekiugrott Ficónak, mintha cáfolhatatlan bizonyítékuk lenne arra, hogy az újságírót maga a kormány gyilkolta volna meg. Azonban ha jobban az események mélyére nézünk, azt láthatjuk, hogy Soros György és szervezetei szövögetik a szálakat, és legmegbízhatóbb helyi emberük maga a szlovák államfő, Andrej Kiska.

Jan Kuciak fiatal tényfeltáró újságíró és élettársa meggyilkolása miatt múlt héten Szlovákiában belpolitikai válság robbant ki. Andrej Kiska államfő "feszült helyzetre" hivatkozva javaslatot tett a kormány széles körű átalakítására vagy előre hozott választások kiírására. Kiska az újságíró meggyilkolását kihasználva támadja Ficót, mondván, nem vette komolyan a szlovák hírszerzés olasz maffia szlovákiai tevékenységéről szóló figyelmeztetéseit. Kuciak cikkei az olasz maffia és a szlovák kormány állítólagos kapcsolódási pontjairól szóltak, Kiskának ez éppen elég volt, hogy Fico nyakába varrja az ügyet.

A 2016-os választási kampányban befolyásos szereppel bírt egy Kiskához köthető civil szervezet, az Állítsuk meg a korrupciót alapítvány. Egyébként az akkori kampányban a külföldről finanszírozott civilek jelentős erőt képviseltek, amire Fico úgy emlékezett vissza, hogy elsősorban nem az ellenzéki pártokkal kellett megküzdeniük, hanem a „civil szektorral”. Az akkori kampányban létrehoztak egy kormányellenes “civil” tömörülést, amely a “Változásért csengetek” néven futott. Ebben a tömörüléshez tartozott Kiska embere, Pavel Sibyla által vezetett Állítsuk meg a korrupciót alapítvány is. És vajon kik támogatták a “Változásért csengetek” kezdeményezést az Egyesült Államok nagykövetségén kívül? Természetesen a Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Alapítvány.

Fico is Sorosra gyanakszik

A szlovák kormányfő emlékeztetett, hogy Kiska két hete még arról beszélt, hogy jó úton halad az ország, most pedig egy korrupt országról nyilatkozgat. Fico az ellene benyújtott bizalmatlansági indítványt a demokratikus választási eredmények megtagadásának, és az állam destabilizálására tett kísérletnek tartja. Nagyon ismerős módszerek ezek, nem csoda, hogy ő is Soros Györgyöt sejti a háttérben. Kiska egyértelműen az ellenzék oldalára állt, amely államcsínyt akar, egyértelmű, hogy a javaslatot nem Szlovákiában dolgozták ki - nyilatkozta a Fico.

Soros György szóvivője tagadta, hogy a milliárdosnak köze lenne a beszédhez, azt viszont nem cáfolta, hogy Kiska titokban találkozott Sorossal, még tavaly szeptemberben, New Yorkban. Ezek után nehéz lenne kizárni a spekuláns tevékenységét. Főleg úgy, hogy Kiska a találkozó után az Európai Parlamentben tartott beszédet, amelyben amellett érvelt, hogy az EU-nak erősebb vezetésre van szüksége. Mi sem bizonyítja jobban, hogy ez egy Soros kedve szerint való beszéd volt, minthogy a magyar bevándorláspolitikát is előszeretettel támadó Guy Verhofstadt és a többi liberális képviselő örömködve fogadta azt. Verhofstadt kifejezetten dicsérte a beszédet, amiben a populista erőket megfékezéséről is szó volt - emlékeztet az Origo.

Kiska Soros szlovákiai “megbízható embere”

Köztudott, hogy Sorosnak listája van az EP-ben ülő “megbízható embereiről”. Ha van ilyen a világ államfőiből is, Kiska nagy valószínűséggel azon rajta van. Másképp miért vállalná, hogy a spekulánshoz fűződő viszonya és a bevándorlást támogató álláspontja ilyen erős negatív hatással legyen népszerűségére? Bizonyára az sem véletlen, hogy az államfő tanácsadói Soros György által pénzelt szervezetekhez kötődnek. Ezzel maga Fico is többször kritizálta már az államfőt. A miniszterelnök szerint Kiskát tanácsadói vették rá arra, hogy folyamatosan konfrontálódjon vele, hogy politikailag építse magát, arra az esetre, ha pártot alapítana, vagy a miniszterelnökségért indulna, amiről ellenzéki vezetőkkel már tárgyalt is.

Kiska szervezete

Ha tisztán akarunk látni a tekintetben, hogyan irányítják a szlovák államfőt, meg kell vizsgálnunk a fentebb említett Állítsuk meg a korrupciót alapítvány politikai tevékenységét, amelyet az a Pavel Sibyla irányít, aki korábban Andrej Kiska irodájának belpolitikáért felelős részlegét vezette. Sibyla újságíróként 2014-ben a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványtól kapott szakmai díjat. Az Állítsuk meg a korrupciót alapítványban több, a Soros által finanszírozott Transparency International szlovákiai irodájában dolgozó személy is benne van. Ezek után nem meglepő Fico azon állítása, miszerint előfordul, hogy Kiska nem is ismeri a nevében kiadott nyilatkozatokat. Ilyen lehetett az is, amikor az elnök a törvényhozás előtt mondott beszédében bírálta a kormány migránspolitikáját. E beszéd kapcsán Lubos Blaha, a szlovák parlament európai ügyekért felelős bizottságának akkori elnöke kijelentette: úgy hangzott, mintha egy más ország nagykövetségén írták volna.

Mindezek alapján okunk van azt feltételezni, hogy Fico támadásával Kiska célja az, hogy egy új, bevándorláspárti kormányfő kerüljön hatalomra, aki a korlátlan és feltétel nélküli kvótákat készséggel elfogadja majd, hogy ezzel Soros György kedve szerint alakuljanak a dolgok.

Erre viszont nehéz lenne rávenni a szlovák népet egyenes módszerekkel, és a következő választásokig sem szívesen várnának vele, de Soros szlovákiai lerakatai már el is kezdték a munkát, hogy Ficót minél előbb leváltsák, amelyben a mostani tüntetések is szerepet játszanak.

Borítófotó: SOROS György magyar származású amerikai üzletember, a New York-i Soros Fund Management befektetési társaság elnöke (MTI/EPA/Laurent Gillieron)