Így van ez az Open Budget Survey (OBS) esetével is. A 2017-ben ismét megjelenő költségvetési átláthatóságot vizsgáló tanulmány kapcsán nyilatkozott Romhányi. Szerinte a magyar helyzet romlása a kormány hibája, mivel nem úgy alakítja a költségvetést, és az azzal kapcsolatos beszámolókat, ahogy azt a nemzetközi normák kívánnák.

Nézzük meg jobban, mi is az a nemzetközi norma! Az OBS módszertana szerint Romhányiék, mint kormánytól független szervezet, egy kérdőívből nyerik az adatokat, amelyekből összeállítják a jelentést. Hogy ez mennyire helytálló, azt egy másik kormánytól független, anoním szervezet ellenőrzi, véleményezi. Majd mielőtt nyilvánossá válna a jelentés, az adott kormányok is észrevételezhetik.

A magyar kormány élt is ezzel a lehetőségével. 57 észrevételt tettek, de ebből az OBS-t összeállító International Budget Partnership (IBP) 8-at fogadott el. A hazai partnerszervezet és szakértő, mint már kitalálhatták, a KFIB és Romhányi Balázs. Igaz, hogy a KFIB a jelenlegi kormányhoz nem köthető, de hogy független lenne... az már kevésbé. Romhányiról azt kell tudni, hogy nagyban hozzájárult a Gyurcsány-kormány költségvetési hazudozásaihoz. Évek óta próbál gazdasági előrejelzéseket tenni, de mindig bakot lő velük. Például amikor azt állította, hogy "a magas 2014-es gazdasági növekedés alapvetően egyszeri, és átmeneti tényezők miatt következik be". Azóta tudjuk, nem így lett. Tehát egy olyan emberről van szó, aki egy sértődött kisgyerekként viszonyul a kormányhoz. A másik szervezet kilétét nem tudni, így csak ebből indulhatunk ki. Véleményem szerint eléggé megkérdőjelezhető a jelentés valóságtartama, ha Romhányiékhoz hasonlók állítják össze szerte a világban.

Az IBP ékes példája annak, hogyan is befolyásolják a közvéleményt egyes NGO-k. Legitimáció nélkül, befolyásos támogatókkal. Megnézve, hogy kik adományoznak munkásságuk megsegítésére, gyorsan szembeötlik az Open Society Foundations. Így megint nem beszélünk semmi másról, mint, hogy Soros György szervezetei próbálják egymást idézve beárazni az országokat. Érdekes, hogy a lengyelek és a szlovákok is a “korlátozottan átlátható” kategóriában vannak, és a csehek is épphogy 1 ponttal csúsztak be a “megfelelően átlátható” kategóriába. Lényeg a lényeg, hogy a milliárdos filantróp lerakatai ismét körbe bizonygatták magukat.