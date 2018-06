„Soros György hálózata” állhat a volt macedón miniszterelnök múlt heti elítélése mögött – állapította meg az Alapjogokért Központ közelmúltbéli elemzése. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint több jel is arra utal, hogy egyik alapítványa révén a milliárdos üzletember beavatkozott a macedóniai belpolitikai folyamatokba.

Az Alapjogokért Központ szerint Soros Györgyhöz köthető civil szervezetek akarják ellehetetleníteni a tömeges migrációt ellenző Nikola Gruevszkit, aki 2016-ig töltötte be a kormányfői posztot. Irányításával a balkáni ország komoly eredményeket ért el az illegális migráció visszaszorításában.

A szervezet keddi elemzése szerint a hálózathoz tartozó civil szervezetek keltette káoszban megbuktatták „a tömeges migrációt ellenző kormányfőt”, majd az Európai Unió és az Obama-adminisztráció nyomására felállított speciális ügyészi szervezet révén jogilag is ellehetetlenítették.

Kerítés a balkáni útvonalon

Macedónia a balkáni útvonalon található, ráadásul olyan ország, amely kerítést épített a határára – mondta az M1 péntek esti műsorában ifjabb Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász a macedóniai események hátterével kapcsolatban kiemelte azt is: az országnak és a határkerítésnek fontos szerepe lehet abban, hogy nem árasztja el az Európai Uniót Törökország felől egy migránshullám – akkor sem, ha a török-EU paktum kútba esik.

Ezek mind fontos információk ahhoz, hogy a volt macedón miniszterelnök körül zajló eseményeket jobban megértsük, ám – hangsúlyozta az alkotmányjogász – „a teljes képhez csak apró puzzle-darabokat tudunk hozzátenni”.

Egy különleges ügyészség: állam az államban

Felidézte: 2015-ben, a súlyos válság idején Macedóniában felállítottak egy különleges ügyészséget, amely kvázi mint állam az államban működött, különleges jogköröket kapott, és a feladata szerint eljárásokat indított politikusokkal szemben. A baloldal azonban valamiért mindig megúszta a büntetőjogi felelősségre vonást, míg a jobboldali politikusok folyamatosan fennakadtak a hálón.

Az alkotmányjogász arról is beszélt: 2017-ben amerikai republikánus szenátorok kezdeményezték, hogy kerüljön kivizsgálásra a USAID ügynökség Balkánon – Macedóniában és Albániában – folytatott tevékenysége. Sajtóhírek, így a Fox News szerint Macedóniába a Nyílt Társadalom Alapítvány révén – amerikai adófizetők pénzéből is – több millió dollár került.

„Mindezek megerősíthetik a gyanút, hogy alapítványa révén Soros György beavatkozott a macedóniai belpolitikai folyamatokba, illetve külföldi politikai és/vagy gazdasági köröknek szerepe lehet abban, hogy a már említett különleges ügyészséget felállítsák, és azt irányítani is tudják” – fogalmazott ifjabb Lomnici Zoltán.

Az alkotmányjogász fontosnak tartotta megjegyezni azt is, hogy Gruevszki többször konfrontálódott civil szervezetekkel, az érintett különleges ügyészséggel kapcsolatos törvényjavaslatot kidolgozó szakemberekkel, konfrontálódott az unióval és az Egyesült Államokkal is. „Sokan erre is visszavezetik, hogy egyfajta bosszúhadjárat zajlik vele szemben” – szögezte le Lomnici Zoltán.

Ezeknek a balkáni államoknak – véli a szakértő – az EU-integráció lehet a mentsváruk, mert amíg erre nem kerül sor, addig egyes „külföldi spekuláns gazdasági-politikai körök” az instabil politikai közegben sokkal könnyebben tudnak érvényesülni.

Gruevszki akadálya lehetett a migrációnak

A Gruevszki-kormány komoly eredményeket ért el a migráció feltartóztatásában, ezért a Macedóniában is igen aktív Nyílt Társadalom hálózat és szövetségesei őt terveik akadályaként, veszélyforrásként azonosították – írták. Az elemzés szerint „Soros György hálózata” a migrációs útvonalak szempontjából fontos Macedóniát kísérleti labornak tekintette, hogy „kipróbálják, eszméik hogyan működnek a gyakorlatban”.

Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnököt május 23-án két év börtönbüntetésre ítélte egy szkopjei bíróság hivatali visszaélés vádjával. A vád szerint Gruevszki miniszterelnökként politikai befolyását latba vetve, törvényellenes módon vásárolt páncélozott luxusautót a kormány, voltaképpen saját maga számára.

Borítókép: MTI