Mindenféle kétes bejegyzések terjednek már napok óta a közösségi médiában, amit nagyon sok felhasználó kritika nélkül oszt meg. A csalódott ellenzéki szavazók felheccelésébe ráadásul egyre több olyan politikus száll be, akik nem bírják elviselni a választási eredményt. Képtelenek továbblépni, és magukra vállalni a felelősséget. Soros György nem ezt az eredményt várta tőlük, ezért most a választók hergelésébe kezdtek, hátha valamilyen válságot még sikerül kirobbantaniuk.

Nem idegen Soros Györgytől, hogy nem hajlandó tudomásul venni egy nemzetállam polgárainak demokratikus döntését. Még februárban derült ki, hogy a milliárdos tőzsdespekuláns 400 ezer fontot adományozott a Best for Britain nevű szervezetnek, hogy akadályozza meg Nagy-Britannia kilépését az Európai Unióból. Ez a brit népszavazásának a totális semmibe vétele. Érdemes komolyan venni Soros efféle tevékenységeit, hiszen mára azt is tudjuk, hogy a pár évvel ezelőtt kirobbant ukrajnai zavargásokat (Majdan) is neki és embereinek köszönhetjük.

A legfrissebb hírek szerint a milliárdos “filantróp” újabb 400 ezer fontot adományozott a brexit meghiúsítsa céljából, tehát láthatóan nehezen mond le elképzeléseiről. Ennek tükrében mi magyarok is számíthatunk még a spekuláns nyomásgyakorlására. Kezdetnek itt van a választási csalás vádjával való hergelés.