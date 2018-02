A "demokrácia legnevesebb barátja", Soros György a brit szavazók kedélyét borzolja azzal, hogy tagja és támogatója a brexitet ellenzők egy tehetős csoportjának. Sokadszorra bizonyosodik be, hogy Soros számára egyáltalán nem lényeges kérdés, hogy miként döntenek a szuverén államok szavazói belügyeikről. Ha ez nem tetszik a milliárdosnak, vagy akadályozza üzleti és utópisztikus terveit, akkor rögtön megtalálja a bomlasztás módját, és már nyitja is a bukszát.

Soros támogatásával a Best of Britain csoport ebben a hónapban országos kampányt indít, melynek az a célja, hogy egy újabb népszavazás kiírásával elérjék, hogy Nagy-Britannia bentmaradjon az EU-ban, aláásva Theresa May tekintélyét. A terv az, hogy a képviselőket meggyőzzék, szavazzanak a brexit ellen. Soros György az Open Society Foundationon keresztül 400.000 fontot adományozott a csoportnak.