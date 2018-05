Ez a szervezet a Best for Britain névre hallgat, és tavaly áprilisban kezdte működését. Minő meglepetés, pont az előrehozott parlamenti választásokat megelőzően vágtak bele a lobbizásba. Nagy vizet nem zavartak egészen idén februárig, amikor is rákötötték őket a Soros-féle lélegeztetőgépre. Ekkor a milliárdos filantróp négyszázezer fonttal támogatta meg a szervezetet. Ezt hamarost további négyszázezer font követte. Most pedig a politikai lobbitevékenységet folytató szervezet összesen 5,6 millió fontot költene.

Céljuk az, hogy megakadályozzák, Nagy-Britannia kilépését az EU-ból. Ehhez igencsak széleskörű kampánnyal készülnek. Internetes, televíziós és írott sajtós reklámanyagok terjesztésével, amellyel Brexit-ellenes hangulatot akarnak kelteni. Ehhez az álhírek kreálásától sem riadnának vissza. Olyan állítások olvashatók a DM birtokába került dokumentumban, mint: nemzetbiztonsági kockázatot jelent az EU elhagyása vagy, hogy akik a Brexitre szavaztak, azok valójában a brit kormányra mondtak nemet, nem pedig Brüsszelre. Ez meglehetősen fúrcsa érv, hiszen a népszavazás után sor került egy új választásra is, melynek következtében új, de ismét konzervatív kormány állhatott fel.

A Best for Britain nem csak a közvéleményt próbálja majd manipulálni. A DM értesülései szerint minden egyes olyan megállapodás megfúrását is zászlajukra tűzték, amelyet Theresa May brit miniszterelnök kötne egy sikeres kiválás esetén Brüsszellel, vagy EU-s tagországokkal. Magyarán a Best for Britain aktivistái egy sikeres Brexit után sem állnának le, ehelyett inkább a brit kormány működését próbálnák akadályozni.

Összegezzünk picit! Soros György durván kétmilliárd forintnyi összeget szán arra, hogy megakadályozza a Brexitet. Egy olyan ország belügyeibe szólna bele, amihez semmiféle köze sincs, legitim felhatalmazással ott sem(!) rendelkezik. A Brexit-népszavazás Nagy-Britannia lakosainak közvetlen véleménynyilvánítása volt. A többség pedig az EU elhagyására szavazott.

Ez nagyon nem tetszhet Sorosnak, ezért dönthetett a Brexit megakadályozása mellett. A demokratikus intézményeket nem tisztelve, külföldről bomlasztaná a brit társadalmat, és lehetetlenítené el a legitim kormány munkáját. Úgy, hogy álciviljei mögé bújva azt hangoztatja, ők az igazi demokrácia képviselői, ők tudják mi a jó a népnek. Pedig a nép már kifejtette akaratát ezügyben, közvetlen módon, népszavazás útján. Márpedig egy népszavazás eredményének figyelmen kívül hagyása mellett kampányolni a legkevésbé sem demokratikus cselekedet.