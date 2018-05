Soros György kedd este egy Párizsban tartott konferencián újra arról beszélt, milyen káros hatásai lehetnek annak, ha a britek kilépnek az EU-ból.

Azt is elmondta, véleménye szerint nem is akarják a brexitet, ezért újra népszavazást kellene tartani róla. Felszólalásából az is kiderült, hogy az általa pénzelt brexitellenes Best For Britain nevű csoport nemsokára újabb erős kampányt indít annak érdekében, hogy megakadályozzák a britek kilépését az EU-ból.

Soros eddig 700 ezer fontot adományozott ennek a csoportnak, de könnyen lehet, hogy a milliárdos szíve szerint addig finanszírozná az újabb és újabb népszavazások kiíratását, amíg az eredmény nem nyeri el végre a tetszését.

