Úgy tűnik, Soros György valóban arra készül, hogy befolyásolja a magyar választásokat. Az Egyesült Államokban a héten olyan dokumentumot írtak alá demokrata párti szenátorok, amelyben többek között magyar diplomaták kitiltását javasolják Trump elnöknek. A 2014-ből már jól ismert eljárást hazánk azzal "érdemelte ki", hogy a jelentéstevők szerint az Orbán-kormány teret engedett valamiféle orosz beavatkozásnak. A dokumentum komolyságáról sok mindent elárul, hogy a feltételezett orosz befolyásolást újságcikkekre alapozzák a készítők, illetve olyan szervezet jelentésére, amely szintén szerepel Soros György fizetési listáján (Transparency International).

Sokatmondó viszont az a tény, hogy a több mint 200 oldalas jelentést a szenátus külügyi bizottságából csak a Demokrata Párt képviselői írták alá. Róluk köztudomású, hogy szoros szövetségben állnak Soros Györggyel, ez utóbbira csak egy példa a sok közül az amerikai választási kampányban nyújtott 25 millió dolláros támogatása - emlékeztett a Magyar Idők.

Az, hogy az amerikai demokraták előszeretettel marasztalják el az Orbán-kormányt, ahol csak tudják, nem újdonság. Az sem véletlen, hogy a Magyarországot támadó nyilatkozók és jelentéseket tevők az esetek nagy százalékában olyan diplomaták, akiket a Demokrata Párthoz lehet kötni.

Ilyen diplomata, a még az Obama-kormány örökségének tekinthető David. J. Kostelancik amerikai ügyvivő, vagy az amerikai külügyi helyettes államtitkári posztról nemrég lemondott Hoyt Yee, ilyen a „feledhetetlen emlékű” André Goodfriend is, hogy a Magyarország sírásójaként jellemzett Victoria Nulandról ne is beszéljünk.

Ők rendre a hazai, Soros György által támogatott ismerős szervezetek (TASZ, Helsinki, stb.) által felmondottakat mantrázták mindig is – nem véletlenül, hiszen ezen megszólalókról rendre kiderül, hogy valamilyen kapcsolatban állnak a spekulánssal. A Magyarországot elítélő nyilatkozataik mindenesetre aztán menetrendszerűen landolnak a hazai balliberális sajtótermékek címoldalain.

Ennek fényében érdemes gyanakodva szemlélni ezen megnyilvánulásokat, így a mostani jelentésben a Magyarországra vonatkozóan megfogalmazottakat is. Annál is inkább, mivel az azt aláíró amerikai demokrata szenátorok közül is jócskán vannak olyanok, akik nem csak közvetve kapcsolódnak Soroshoz, hanem a milliárdos hatalmas összegekkel támogatta is őket.

Soros vagy a saját szervezetein keresztül adott pénzt, vagy pedig azokat a központokat hívta ehhez segítségül, amelyek az adományok összegyűjtését koordinálják – ezeket a szerveződéseket PAC (Political Action Committee, vagyis politikai akcióbizottság) elnevezéssel illetik.

A jelentést aláíró Jeanne Shaheen, Cory Booker, Chris Coons, Ed Markey, Tim Caine, Bob Menendez, Jeff Merkley, Chris Murphy, Tom Udall demokrata szenátorok egyaránt súlyos dollárezrekhez, sőt, néhányuk dollárszázezrekhez jutott, csak azon dokumentumok szerint, amelyeket a lenti összesítésben szereplő linkek bizonyítanak.

Az anyag elkészültében nagy szerepe volt egy bizonyos Benjamin Louis Cardin marylandi szenátornak is, akinek a neve szintén ismerősen csenghet Magyarországon: az amerikai Helsinki Bizottság korábbi társelnöke volt az, aki látványosan féltette a CEU-t tavaly márciusban, ami szintén „szenzációt” keltett a hazai balliberális körökben.

Jól kivehető tehát az a hálózat, amely szemmel láthatólag mindent megtesz Magyarország ellehetetlenítéséért, és jól látható, hol kapcsolódnak össze ennek a hálónak a szálai - zárul a Magyar Idők cikke.

