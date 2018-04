Több európai vezető politikus is gratulált Orbán Viktornak és a Fidesz-KDNP-nek a kétharmados választási győzelemhez. Németországtól kezdve, Olaszországon át egészen Lengyelországig bezárólag érkeznek a gratulációk.

Németország

A bajor Keresztényszociális Unió (CSU) gratulál Orbán Viktornak a nagyon magas választási részvételi arány mellett elért nagyon jelentős győzelméhez - mondta Horst Seehofer pártelnök, német szövetségi belügyminiszter hétfőn Münchenben. Pártja elnökségi ülése előtt tartott tájékoztatóján kiemelte, hogy örül Orbán Viktor újabb győzelmének, és a CSU nevében is gratulál majd neki.

Kiemelte továbbá azt is, hogy a CSU és ő személyesen is mindig kitartott a magyar kormányfővel ápolt partneri kapcsolat mellett, és ez továbbra is így lesz. Mint mondta, Orbán Viktor a kommunista diktatúrával szembeni ellenállás harcosai közé tartozott, és a lakosság többször világosan kifejezte a bizalmát iránta. Ennek a bizalomnak "nincs erősebb visszaigazolása, mint a siker a választóurnánál", és Orbán Viktor ismét nagy sikert ért el - húzta alá Horst Seehofer.

"Csak azt tudom tanácsolni az EU-nak, hogy próbáljon meg ésszerű kétoldalú kapcsolatot kialakítani tagállamaival, különösen a kisebbekkel, mint Magyarország” - közölte Seehofer. Hozzátette: “mindig helytelennek tartottam a gőg és a gyámkodás politikáját", amely az EU részéről megmutatkozik "egyes tagállamokkal szemben". Kifejtette azt is, hogy világszerte megfigyelhető egy folyamat, amelynek "különösen minket itt Németországban arra kell ösztönöznie, hogy ésszerű kétoldalú kapcsolatokat ápoljunk mindenkivel, akkor is, ha egyes politikai fejleményekkel nem értünk egyet".

Ezekről a fejleményekről beszélni kell, "a nevükön kell nevezni" és "kritikusan meg kell vizsgálni" őket, de racionálisan, megfontoltan kell alakítani a kapcsolatokat. Éppen ezért a CSU rendkívüli módon üdvözli, hogy Angela Merkel kancellár, a testvérpárt Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke várhatóan április végén ellátogat Washingtonba Donald Trump amerikai elnökhöz - mondta Horst Seehofer, aki tájékoztatóján a magyarországi választás mellett egy sor német vonatkozású politikai ügyről is beszélt.

Gratulált Orbán Viktor kormányfőnek a Fidesz választási győzelméhez hétfőn a német szövetségi parlament (Bundestag) legnagyobb ellenzéki pártja, az Alternatíva Németországnak (AfD) több vezető politikusa is.

Jörg Meuthen, az AfD társelnöke a Facebook közösségi portálon közölt írásában kiemelte: Orbán Viktor világosan megmondta, hogy eddigi politikájának folytatására készül, és a magyar választók éppen ezért szavaztak rá. Így "igazán fényes győzelmet" aratott, emelkedő részvételi arány mellett is növelni tudta pártja támogatottságát.

Az AfD társelnöke hozzátette: Orbán Viktor olyan politikáért küzd, amelynek irányát "saját népének érdekei" jelölik ki, és ezért konfliktusokat is vállal, általánosságban az Európai Unióval, különösképpen pedig azzal a személlyel, aki a német "kancellár szerepét alakítja".

Aláhúzta, hogy Orbán Viktor tevékenysége révén nem történhet meg "kulturálisan idegen migránsok ellenőrizetlen, tömeges bevándorlása" Magyarországra, és "ez így van rendjén". Felvetette: vajon gondolja-e még bárki is komolyan az olaszországi és magyarországi választási eredmények után, hogy az "európai népek megengedik a nemzetállamok lebontását anélkül, hogy a barikádokra vonulnának".

Ez a gondolat "nevetséges" lenne, és az "EU-+elitek+" jól tennék, ha végre olyan reformokat hajtanának végre, amelyek több teret engednek a tagállamoknak az önrendelkezésre, és hozzájárulnak együttműködésük fejlesztéséhez, főleg a gazdaságban - írta Jörg Meuthen. Kiemelte: egyértelművé vált, hogy a nemzeti identitás felszámolása felé vezető, mindig egyre szorosabb európai uniós integráció "őrült gondolata csúfosan megbukott".

Gratulált Orbán Viktornak Beatrix von Storch, az AfD Bundestag-frakciójának helyettes vezetője, a párt elnökségi tagja is, aki a Twitteren azt írta, hogy a Fidesz választási győzelme "rossz nap az EU-nak, és jó nap Európának".

Csehország

Andrej Babis ügyvezető cseh kormányfő, az ANO mozgalom elnöke hétfő délelőtt a Twitter-oldalán csehül és magyarul is gratulált Orbán Viktor miniszterelnöknek a Fidesz választási győzelméhez. Az Orbán Viktor vezette Fidesz győzelmét Andrej Babis meggyőzőnek minősítette bejegyzésében, és leszögezte: szeretne az Európai Unió és a visegrádi csoport keretein belül, illetve kétoldalú szinten továbbra is együttműködni a magyar miniszterelnökkel. "Gratulálok Orbán Viktornak meghatározó győzelméhez" - írja magyarul is Babis.

Olaszország

Matteo Salvini, az olasz jobbközép koalíciót vezető Liga politikusa is gratulált. Ahogy mondta: Magyarország "szívvel és ésszel szavazott, nem törődve Brüsszel fenyegetéseivel és Soros milliárdjaival". Salvini jó munkát kívánt Orbán Viktornak, és reményét fejezte ki, hogy a magyar kormányfővel hamarosan olasz miniszterelnökként tud találkozni. Salvini arra utalt, hogy az általa vezetett jobbközép koalíció kapta a legtöbb szavazatot a márciusi olasz választásokon, és jelenleg kormányalakítási tárgyalásokat vezet.

Giorgia Meloni, a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) elnöke is elismerő szavakkal nyilatkozott Twitter-üzenetében. Azt írta, a magyar patrióták Orbán Viktor győzelmét ünneplik. "Identitásvédelem, harc a kényszerített iszlamizáció ellen, szembeszállás a pénzügyi spekulációval és a globalizmussal: ezt a modellt akarják az Olasz Testvérek is követni Olaszországban". Bejegyzését azzal a fényképpel kísérte, amely Orbán Viktorral készült Giorgia Meloni február végi látogatásakor Budapesten az olasz választási kampány idején.

Lengyelország

Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő és Marek Kuchcinski alsóházi elnök szintúgy gratulált a Fidesz választási eredményéhez, Konrad Szymanski külügyminiszter-helyettes pedig a közép-európai emancipációs törekvések eredményének minősítette a Fidesz győzelemét.

"Gratulálok Orbán Viktor miniszterelnöknek az immár harmadik parlamenti választási győzelemhez" - írta Twitter közösségi honlapján Morawiecki. "A reformok útja soha nem könnyű. A társadalom támogatása arra mutat, hogy érdemes vállalni a fáradságot" - szögezte le, sok sikert kívánva Magyarországnak. Gratulált a választási eredményhez Marek Kuchcinski lengyel alsóházi elnök is. "Közép-Európa magasra tűzte a szabadság zászlaját" - írta Twitter-bejegyzésében.

Konrad Szymanski EU-ügyekért felelős külügyminiszter-helyettes a TVN24 kereskedelmi hírtelevíziónak nyilatkozva úgy értékelte: a Fidesz választási győzelme "a közép-európai emancipációs törekvések" eredménye, amelyek "nem arra irányulnak, hogy bárkivel harcoljunk, hanem arra, hogy a térséget érdemi partnernek tekintsék". Orbán Viktor "nagyon sokat tett a magyar államért és a magyar EU-tagságért" - húzta alá Szymanski, aki szerint Orbán Viktor, "miközben kiáll Magyarországnak azért a jogáért, hogy megvédhesse a saját határait, egyszersmind országa Európa-barát irányvonalát szorgalmazza".

A lengyel politikus szerint tévedés lenne Orbán politikáját Európa-ellenesnek minősíteni. "Ez egy Európa-párti politika, bizonyos fenntartásokkal nagyon konkrét, szűk ügyekben" - hangsúlyozta. A lengyel-magyar kapcsolatokról Szymanski elmondta: a két ország politikai szövetsége sok esetben mélyebb megalapozottságú, hátterében a politikusok személyes barátsága is áll.

Borítófotó: a Fidesz választási eredményváró rendezvényén a Bálna Budapest rendezvényközpontban (MTI Fotó: Koszticsák Szilárd)