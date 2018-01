Ahogy mi is megírtuk, felvétel bizonyítja, hogy Vona Gábor Allah mellett tett hitet. A Mandineren megjelent cikk után a pártelnök Facebook oldalán magyarázkodott. Szerinte ő nem Allah-ot dicsőítette, "hanem Istent, akit török nyelven történetesen így neveznek". Ehhez még a google fordítót is segítségül hívta, de még az is ellene dolgozott. Ugyanis az Isten törökül Tanrı, míg Vona a kisbetűs istent használta a keresőben, ami valóban Allah-ot jelent. A különbség az, hogy Allah-ot megkülönböztetik Istentől (Tanrı), így magyarázkodó bejegyzése korrigálásra szorult.

Időközben ezt a pártközpontban is észrevették ez, ezért törölték az eredeti bejegyzést. Az új posztban már megfordították a keresési sorrendet, és törökről magyarra fordítással próbálkoztak - írja a Mandier újabb cikke.

Vonáék fordítási tévedésére a pártelnök Facebook-oldalán több kommentelő is felhívta a figyelmet, azonban Vonáék nemes egyszerűséggel azonnal eltávolították az őket cáfoló bejegyzéseket.