Ez a szó jutott eszembe a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány kiadásában megjelent, The Future of Europe – Hungary: Brave and Free című kötetét olvasva. Először túlzásnak éreztem, de aztán továbbolvasva a könyvet, újra és újra ugyanez a szó ugrott elém.