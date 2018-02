Keleti szomszédunkban magyarellenes hangulatot váltott ki, hogy 2022-től jó eséllyel Magyarországra kerül a Fekete-tenger alatt kitermelendő földgáz egy része. Ezt február elején Szijjártó Péter külügyminiszter Bukarestben jelentette be, s pár nappal később Orbán Viktor miniszterelnök közölte: 2022-től a román gáznak köszönhetően megszűnik Magyarország egyoldalú függősége az orosz importtól. Romániában azóta is élénk vitatéma a fekete-tengeri gáz, parlamenti vizsgálóbizottság felállítása is felmerült.