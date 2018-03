Az egy éve kormányzó Szociáldemokrata Párt hétvégi kongresszusán bejelentésre került, hogy Romániában az eruó bevezetésének céldátuma 2024. Liviu Dragnea, a párt vezetője szerint “bátornak kell lenniük, és tudni, hogy ez a lépés szükséges”.

A Figyelő mostani számában beszámoltunk róla, hogy eddig csak Horvátország és Bulgária jelentkezett be az euró átvételére. Vagyis Romániával együtt az EU keleti részének három legszegényebb - GDP-alapon visszaosztott fejlettségi szintet alapul véve - gazdasága kíván a közös pénzzel mielőbb fizetni. Megírtuk, hogy a magyar kormány és az MNB célja a pénzügyi feltételek teljesítése mellett a reálgazdasági fejlettség elérése is. Konkrétan az, hogy az EU átlagának kilencven százalékos fejlettségi szintjét érjük el, most hetven százalék közelében járunk.

Visszatérve a román euróra, szakértők szerint ha folytatódik a laza költségvetési politika - az állam aktívan részt vesz a gazdaság finanszírozásában - aligha jön össze az alacsony költségvetési hiányra vonatkozó előírás betartása, mely alapfeltétel.