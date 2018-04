A miniszter szerint másféle feladatok és kihívások várnak a következő kormányra, mint eddig, ezért új emberekre és megváltozott struktúrára van szükség.

“Logikus lenne folytatásról beszélni, de mi nem folytatásra, új kormányzásra készülünk. Amikor 2014-ben megalakult a harmadik Orbán-kormány, akkor mind Európában, mind a világon teljesen más volt a helyzet. Akkor nem volt migrációs válság, nem volt tervben a nemzetállamok meggyengítése, Brüsszel megerősítése és az európai egyesült államok létrehozása. A célok változatlanok, ezt a választók is megerősítették. A megváltozott körülményekhez való alkalmazkodás azonban új embereket és új struktúrákat igényel” - mondta Rogán Antal az Origónak.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője is megerősítette Orbán Viktor szavait, miszerint a következő 4 évet a kormány demográfiai problémák megoldásának szenteli: “Népesedési problémákat a családok támogatásával kell kezelni, és ezt is fogjuk tenni. A népesedési problémákra a születések számának a növelése a megoldás és nem a bevándorlás” - hangsúlyozta.

Rogán Antal reagált arra is, hogy az ellenzék több nappal a választások után is sok helyen csalást kiállt: “A magyar emberek egyértelműen döntöttek. Ezt a vak is látja. Amikor az ellenzék vitatja az eredményt, valójában menekül a saját felelőssége elől. Ez kicsit gyerekes, de azért van demokrácia, hogy mindenről lehessen vitatkozni. A politikai bolhacirkuszt azt teszi nyilvánvalóvá, hogy átlagos számú jogorvoslati kérelem van a választási bizottságok előtt. Nem több és nem kevesebb, mint négy vagy nyolc éve” - tette helyére a dolgokat a miniszter.

Az interjúból kiderült, mit tervez a kormány, hogy hatékonyan ellenálljon az uniós betelepítési kvóták terveinek és a Soros-szervezetek támadásainak: "az Országgyűlés ismét napirendre fogja venni azt a 2016-os alkotmánymódosítást, amit a Jobbik elutasított. A Stop Soros törvényt le kell porolni, újra elő kell venni és az új körülményeket is szem előtt kell tartani. A javaslatot nem kiüresíteni, hanem bővíteni kell. Az Avaaz-féle manipulációs technikákat például a Stop Soros törvénycsomag kiegészítésénél figyelembe kell venni" - magyarázta Rogán.

Hozzátette: "A támadás már csütörtökön elkezdődött, az Európai Parlament LIBE-bizottsága tegnap tárgyalt a hazugságoktól és tárgybeli tévedésektől hemzsegő Sargentini-jelentésről. Ez egy Soros-jelentés. Soros szervezetei készítették elő, az ő sok százszor elmondott hazugságaikat tükrözi vissza. A dokumentumnak egy célja van, hogy nyomást gyakoroljon a magyar kabinetre".

Borítófotó: Rogán Antal (MTI Fotó: Koszticsák Szilárd)