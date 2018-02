Nincs kormányképes alternatíva az ellenzéki oldalon Rogán Antal szerint. A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője úgy fogalmazott, „az ellenzéki pártok magukkal vannak elfoglalva nem az országgal. Nem az ország elé állítanak választási alternatívákat, hanem egymáshoz képest nyújtanak alternatívákat.” Egy dolog azonban biztosan kirajzolódott Rogán Antal szerint, mégpedig az, hogy ha egy közös ügyről van szó, akkor minden ellenzéki párt egyoldalúan a kormánnyal szembe helyezkedik, csak hogy ellentmondjanak. A miniszter úgy fogalmazott, hogy „legyen az a népszavazás, a kerítésépítés és az alkotmánymódosítás elfogadása. Vagy például az Európai Parlamenttel vagy a Brüsszellel folytatott csaták. Mindig, mindenkor saját magunkra maradtunk. Ez egyvalamit mutat: ezt a gyenge ellenzéket kívülről nagyon könnyen tudják befolyásolni, és kívülről nagyon könnyen tudják egyirányba összerendezni.”

– Régen hallottunk már igazi kampányüzeneteket egy választási kampányban. Ön mit üzenne a választóknak?

– Mi vagyunk az a párt, amelyiknek a kormányzás során mindig Magyarország az első, nekünk mindig a magyarok érdekei az elsők. Senkitől sem félünk, és minden konfliktust vállalunk azért, hogy a magyar érdekeket megvédjük. És ezt nyolc év alatt be is bizonyítottuk. Ma Európa legfontosabb dilemmája, hogy a kontinensen vannak bevándorló- és nem bevándorlóországok. A magyarok nem szeretnének egy előbbi típusú államban élni. Ehhez meg kell őrizniük a döntési szabadságukat. Ebben ennek a választásnak komoly szerepe lesz. Már ennek a ciklusnak is az lett volna, mert ha nem mi vagyunk kormányon, hanem az ellenzék, akkor nem épült volna meg a kerítés. De megépítettük, és most biztosan ellenáll a bevándorlási hullámnak. 2018-nak pedig valóban az a tétje, hogy megmarad-e, megőrzi-e a funkcióját, s a bevándorlási politika ügyében olyan kormány lesz-e, amelyik nemet mond Brüsszelnek. Erre egyedül egy Fidesz–KDNP-kormány a garancia.

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter beszélt az Elios-ügyről és a kampányról is.

