Orbán Viktor miniszterelnöknek titkos svájci bankszámlája lehet – ezzel a kijelentéssel állt elő tavaly Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke, ugyanakkor az ellenzéki politikusról éppen most derült ki, hogy éppen neki van számlája egy osztrák elit bankban. Erre reagálva Rogán Antal kijelentette: azt mindig is tudni lehetett, hogy Gyurcsány Ferenc gazdag ember, de eleve furcsaság, hogy Magyarországon a baloldal egyik vezére egy milliárdos. A kabinetfőnök szerint a DK vezetője tarthatná itthon is a pénzét, de politikustársaihoz híven vagyona egy részét Ausztriában tartja, ahogy tette ezt Simon Gábor is, vagy éppen Czeglédy Csaba, akiről a nyáron derült ki, hogy egy kilogramm befektetési aranyat őriztet egy osztrák pénzintézet széfjében.