Az LMP-s Vágó Gábor elmondása alapján Gyurcsány nemcsak alkalmatlan állapotban próbált meg tárgyalni a többi ellenzéki párttal a hétvégén, de még házigazdának is csapnivaló volt.

“Ha én mondjuk részeg vagyok, és meghívok barátokat otthonra beszélgetni, az a minimum, hogy őt is megkínálom viszkivel” - mondta az LMP-s Vágó Gábor arról az ellenzéki találkozóról, amit Gyurcsány Ferenc saját irodájába szervezett vasárnap. Az már csak a jéghegy csúcsa, hogy Gyurcsányék pogácsája sem ízlett kifejezetten az LMP képviselőjelöltjének, mondván közepesen száraz volt.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy Gyurcsány egy sajtótájékoztatóján elég érdekes állapotban volt, akkori sejtéseinket most Vágó Gábor nyilatkozata is megerősítette.

A legfrissebb hírek szerint Gyurcsányék bejelentették, hogy jogi elégtételt fognak venni Vágó Gáboron.

