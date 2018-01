Egyre többen és egyre gyakrabban használunk mobilnetet külföldön is. Egy kutatás megmutatja, mennyire lelkesedünk az olcsóbb roamingdíjakért.

Na végre! A roamingdíjak eltörlése óta már nem kell fájnia a fejünknek, ha az EU-n belül külföldön szeretnénk telefonálni, SMS-ezni vagy épp a mobilnetünket használni. Ezzel a felnőtt magyar internetezők nagy része is tisztában van: 85 százalékuk hallott a roamingdíjak megszűnéséről. Roaming keretében közel 2 és félmillióan telefonáltak már, 1 millió 800 ezren SMS-eztek, közel 900 ezren pedig mobilnetet (is) használtak. A mobilnet esetében a válaszadók 37 százaléka a díjak eltörlése után csatlakozott új belépőként a mobilnetüket az EU-ban külföldön is használók táborához – a téli síszezon pedig várhatóan jelentős mértékben tovább fogja növelni az arányukat. Az eNET – Telekom „Jelentés az internetgazdaságról” kutatása a roaming-tapasztalatokat vizsgálta.

Az eNET 2017 októberében végzett online kutatása alapján a felnőtt magyar internetezők 85 százaléka hallott róla, hogy 2017. június 15-e óta roamingdíjak nélkül, a belföldi feltételekkel azonos módon telefonálhatunk, küldhetünk SMS-t és használhatjuk az adatkeretünket az EU-n belül külföldön is.

Roaming keretében mobilinternetet közel 900 ezren használtak már okostelefonjukon vagy tabletjükön, majdnem felük a roamingdíjak eltörlése előtt és után is igénybe vette a szolgáltatást. A válaszadók 37 százaléka a díjak eltörlése után csatlakozott új belépőként a mobilnetüket az EU más országaiban is használók táborához – a téli síszezon pedig várhatóan jelentős mértékben tovább fogja növelni az arányukat.

Nemcsak többen, hanem többet is netezünk külföldi utazásaink közben (is) mióta nem szükséges a folyamatos wifi-vadászat az uniós tagállamokban sem, hiszen többletköltségek nélkül használhatjuk a mobilnet-szolgáltatásunkat. 2017. június közepe óta közel kétszer annyian használták külföldön a mobilinternetüket naponta többször is, mint a roamingdíjak eltörlése előtt.

A válaszadóknak a külföldi utazás alatt is kiemelt fontosságú a kapcsolattartás: a legnagyobb arányban e-mailezésre használják a mobilnetet (85 százalék), de a chat-elés is igen gyakori körükben (71 százalék).

A kapcsolattartás mellett az információszerzés terén is meghatározó a mobilnet külföldön is: 81 százalék tájékozódik GPS navigáció vagy térkép segítségével, 77 százalék keres információt, 68 százalék böngészik az interneten, 67 százalék pedig időjárás-előrejelzési oldalakat látogat mobilneten keresztül.

Roaming-szolgáltatást közel 2 és félmillióan használtak már telefonálásra, 1 millió 800 ezren pedig SMS-ezésre. Bár mindkét szám jóval magasabb a mobilinternetet roaming keretében használók számához képest, azonban mindkét esetben lényegesen kisebb volt a bővülés mértéke a díjak eltörlése óta. A roaming keretében telefonálók esetében 12 százalék, az SMS esetében pedig csupán 7 százalék azok aránya, akik új belépőként csatlakoztak az adott szolgáltatásokat romaing keretében használók táborához, szemben a mobilnet esetében megfigyelhető 37 százalékkal.

A díjak eltörlése nemcsak a szolgáltatást használók életét könnyíti meg, a netezők 64 százaléka szerint az intézkedés hatására az internethasználat is növekedni fog Európában.