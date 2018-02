Derült égből villámcsapásként sújtott le Hódemzővásárhelyre, de leginkább saját pártjára a soha nem fáradó Szanyi Tibor. Egyenesen Strasbourgból jelentkezett be telefonon egy vásárhelyi rádióstúdióba, hogy kifejtse véleményét a helyi ügyekről.

Nem tudni, hogy Szanyinak angyalföldi gyerekként mennyi köze lehetett eddig az alföldi városhoz, de most legalább megtudhattuk: az elvtársak a bajban is elvtársak maradnak. “No pasaran!” - gondolhatta Szanyi, amikor kagylót ragadott.

Csakhogy áttörtek! Szanyi ugyanis megdöbbenve értesült arról, hogy a munkásmozgalmi harcot egy jó ideje már a háta mögött tudó MSZP Hódmezővásárhelyen nem szocialista jelöltet, hanem a “Jobbik emberét", Márki-Zay Pétert támogatja a február végi polgármesterválasztáson. Mögé egyébként a teljes ellenzék felsorakozott.

Ezt nem tudta megemészteni a helyi MSZP-s Hernádi Gyula sem, aki fittyet hányva a helyi szocik döntésének, függetlenként elindul a megméretésen. Ebben kapott most elvtársi-strasbourgi támogatást Szanyitól, aki Hernádival egyetemben a párt döntésével szemben cselekedett. Csakhogy őt csupán a szocialista tudat vezérelte, hiszen szerinte nem a párt alapszabályának betűje, hanem a szellemisége alapján nyilatkozott, hiszen elég világos, hogy a szélsőjobboldallal nincs semmiféle alku. Most már csak az a kérdés, hogy Szanyi ugyanúgy repül-e a pártból, mint Hernádi repült. Talán Brüsszelből nem vette észre, de a cukisodó Jobbikkal nem nagyon van már problémája az MSZP-nek, ők nyugodtan áttörhetnek. Hiszen Heller Ágnes és a Spinoza Ház publikuma is felhatalmazást adott nekik erre.

Ez az irány Gyöngyösön is, ahol az országgyűlési választáson Vona Gábor Jobbik-elnök mellől szépen kivették a legerősebb vetélytársát, a másik erős ellenzéki jelöltet, az MSZP-s polgármestert, Hiesz Györgyöt. Igaz, erre lehet mondani, hogy ő sértődött meg, amikor meghallotta, hogy Molnár Gyula pártelnök nem őt, hanem inkább a liberális Fodor Gábort indította volna a választáson. Miközben Vona dörzsölte a tenyerét, Hiesz gyorsan vette kalapját, kilépett a pártból, de leszögezte, függetlenként jövőre elindul a polgármester-választáson. Mint most Hódmezővásárhelyen is elindul Hernádi, Újpesten pedig ugyanígy rajthoz áll tavasszal az ugyancsak cserbenhagyott, ex-MSZP-s Horváth Imre. És ne vegyünk rá mérget, hogy Szanyi Tibor sem habozna, ha esetleges kizárnák a pártból, hogy valahogy törlesszen a “No pasaran!” harcias szólamát már rég elfelejtő MSZP-vel szemben.

Amit régóta vártunk, alakul az új baloldal, csak épp a régi elvtársakból.