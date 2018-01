A strukturális reformok nélkül nem lehetett volna végrehajtani a költségvetés konszolidációját, és nem lehetett volna megalapozni a következő évek béremeléseit - derül ki az Magyar Nemzeti Bank (MNB) közleményéből.

A jegybak összefoglalójában rámutat: a 2010 utáni reformintézkedések - mint a magánnyugdíjpénztári rendszer átalakítása és a korhatár előtti nyugdíjazás szigorítása - összességében nemcsak a nyugdíjrendszer korábbi pénzügyi hiányát csökkentették, hanem jelentősen javították a rendszer fenntarthatóságát is. A reformintézkedéseknek köszönhetően a nyugdíjrendszer bevételei immár a 2030-as évek közepéig fedezhetik a kiadásokat, azaz mintegy 20 évig biztosítottak az egyensúlyi állapot melletti nyugdíjkifizetések. A magánnyugdíjpénztári rendszer átalakítása nagymértékben segítette a költségvetés válságkörülmények ellenére is sikeres konszolidációját, valamint a Magyarország elleni túlzott-deficit eljárás (EDP) megszüntetését. A magánnyugdíjpénztári rendszer átalakítása következtében a költségvetés hiánya évente több mint 300 milliárd forinttal javult. A strukturális reformok alapozták meg a további évek béremeléseit is.

Az MNB továbbra is visszautasít minden pártpolitikai nyomásgyakorlást, egyúttal felszólítja a politikai erőket, hogy tartózkodjanak a közvélemény félrevezető tájékoztatásától - teszik hozzá.

A magánnyugdíjpénztári kilépések statisztikai elszámolása 2014 óta változatlanul, a nemzetközi statisztikai előírásoknak megfelelően történik, amellyel kapcsolatos módszertani leírás elérhető az MNB honlapján, a statisztikai aloldalon - zárul a jegybank közleménye.