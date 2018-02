Az ellenzéki propagandasajtó nagy örömmel és persze hazugságokkal kezdett foglalkozni az Olaf-jelentéssel. Vagyis, hogy Brüsszel vizsgáltatni akarja az uniós közvilágítási programot, és így az Eliost is. Azonban túlságosan hamar örültek a tehetetlen ellenzéki pártoktól az aktív politizálást átvett ellenzéki médiumok: a vizsgálandó időszakban az Elios a Közgépé volt, azaz Simicska Lajosé. A teljesen egyértelműen a magyar választási kampányra időzített brüsszeli (kampány)jelentés rengeteg tévedést tartalmaz, Simicskáék szerepét (kizárólagos befolyását) elhallgatták, ráadásul a kifogásolt technikai problémák sem igazak.

Az ellenzéki sajtó minden erejét beveti, hogy az Elios-ról szóló OLAF-jelentést a miniszterelnök elleni támadásra használja fel. Épp csak a legalapvetőbb információt felejtették el megosztani olvasóikkal. Azt, hogy kié volt az Elios akkor, amikor az állítólagos visszaélések történtek. Ez a tulajdonos a milliárdos oligarcha, Simicska Lajos. Az OLAF által is vizsgált időszak nagy részében (ezen belül a ma emlegetett esetek mindegyikében) a Simicska Lajoshoz köthető Közgép befolyása és irányítása alatt állt az Elios - írja az Origó.

A most össztűz alá vett Elios többségi tulajdonosa a Simicska érdekeltségbe tartozó E-OS Energiakereskedő Zrt. volt 2010-től 2013. június 3-ig. Az E-OS 50%-ot meghaladó, tehát többségi tulajdoni részesedéssel, teljes irányítással rendelkezett az Elios-ban. Az E-OS a mai napig Simicska, pontosabban a Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. irányítása - minősített többségi befolyása - alatt áll.

Ez azt jelenti, hogy a Simicskához tartozó E-OS-nak döntő befolyása volt az Elios vezetésében is (még ma is van). Áfra Barnabás személyében ráadásul speciális jogosítvánnyal rendelkező igazgatósági tagot delegált az Elios igazgatóságába, aki közvetlenül is köteles volt jelenteni a Közgépnek, vagyis Simicskának. Simicska Lajos tehát gyakorlatilag kézivezérléssel tudta irányítani az Elios ügyeit saját emberein keresztül. Ahogy az tette és teszi valamennyi cégével kapcsolatban, elég plakátbotrányaira vagy éppen a Hír TV-re utalni.

Az Elios Simicska befolyása alatt szerepelt eredményesen a Hódmezővásárhelyen és a Pakson kiírt tendereken. Az uniós fejlesztési forrásokból zajló 2012-es KEOP projektek támogatói döntései is mind ekkor születtek.

Vagyis az ellenzéki propagandaoldal ma a miniszterelnök elleni támadásra használt fel egy olyan időszakról szóló jelentést, amikor minden döntést Simicska Lajos és az emberei hoztak meg.

Ugyanakkor a 2012-es KEOP-kiírásban épületenergetikai fejlesztésekre és a közvilágítás energiatakarékos átalakítására összesen 215 pályázat kapott támogatást. Ebből 38 szólt a közvilágítás korszerűsítéséről (összesen 33 városban). Az Elios Zrt. ezeknek jóval kevesebb, mint a felében, 17 pályázatnál nyert. A 2014-es KEOP kiírásban pedig már az Elios a nyertes pályázatok egyötödében vett csak részt (ezek közül is több olyan volt, amiben konzorciumban). A közvilágítási korszerűsítési programban rajtuk kívül még több cég is részt vett, köztük az Enerin Közvilágítási Kft., a Mezei-Vill Kaft, a Grep Zrt, a Vilkor Kft., a Juko Kft., a SAG Hungária Kft. a Goodwill Energy Kft., az U-Light Kft, az RCMC REFA-Controlling Kft. és az EH- SZER Kft.

Az Elios-ügy egyébként egy tipikus brüsszeli kampányjelentés. Egy olyan üggyel próbálnak foglalkozni, ami ráadásul az MSZP-kormányok idején indult. 2009-ben Bajnai Gordon alatt azért indították a közvilágítási programot, mert a városok többségében elavult volt a közvilágítás. Ráadásul magáncégek, főleg multinacionális cégek kezében volt. 117 városban bonyolítottak le ilyen tendert és valamennyi sikeres volt. Több cég is versenyzett, az Elios csak a települések egyharmadában nyert.

Hogy mennyire a kampányról van szó, bizonyítja, hogy egyrészt a tendereket korábban már vizsgálták és mindent rendben találtak, másrészt az Elios a települések tehát jóval kevesebb mint a felében nyert.

Az OLAF (vagyis Brüsszel) a jelentés kiadását éppen a magyarországi országgyűlési választásokra időzítette, az érintetteket viszont nem volt hajlandó eddig meghallgatni. A jelentésben rengeteg pontatlanság van, és átlátszóan tendenciózus trükk, hogy a valódi vezetőket, Erdei Bálint IT elnököt és Áfra Barnabást, a Közgép képviselőjét meg sem említi a jelentés.

Tiborcz István soha nem volt az Elios többségi tulajdonosa, sőt első számú vezetője sem. Az Eliost egy igazgatóság vezette, melynek elnöke Erdei Bálint. Egészen addig, amíg Tiborcz nem lett a miniszterelnök veje, a közvilágítási program senkit sem érdekelt. Miután feleségül vette Orbán Ráhelt, azonnal elkezdték támadni őt is és a projektet is.

A támadásokat egyszer már kivizsgálták, volt nyomozás és lezárták. Miért kezdik most újra? Nyilvánvalóan azért, mert kampány van. Az OLAF (Brüsszel) annyira sietett a jelentéssel, hogy meg sem hallgatták Tiborcz Istvánt, pedig jogi képviselőjén keresztül kérte a meghallgatását. A jelentés számos elemében csúsztatáson alapszik. Például vádolják Tiborcz Pétert azzal, hogy a pályázatok kiírása során az NFM-ben dolgozott. Kiderült, hogy nem igaz, a vizsgálat képviselője maga ismeri el, hogy megalapozatlan sajtóhírek alapján dolgozott. Mégsem vették le a nevét a jelentésről. A jelentés csak Tiborcz Istvánnal foglalkozik. Pedig soha nem írt alá egyetlen szerződést sem az önkormányzatokkal. Tiborcz István mindössze egy évre vásárolt 50 százalékos tulajdonrészt, amit aztán tovább is adott. Ha ilyen tulajdonosi és döntéshozatali rendszer mellett kizárólag Tiborcz Istvánt támadják a tulajdonosok közül, az finoman szólva egyoldalú.

Borítókép: origo.hu