Az egykori SZDSZ utódszervezeteként funkcionáló Republikon Intézet arról számolt be, hogy „méréseik” szerint 2017 nyara óta most a legalacsonyabb a Fidesz támogatottsága. A vészjósló szalagcímek mögött vélhetően tudatos manipuláció húzódhat meg, ugyanis a Soros György tevékenységét pozitívnak megítélő intézet tavaly év végén irreálisan magas, közel 60 százalékra mérte a kormánypártokat. Így a kampány során ez az irreálisan magas szám könnyen tud majd tovább „zuhanni” az egykori SZDSZ-es politikus Horn Gábor és SZDSZ-tanácsadó Tóth Csaba intézetének írásaiban.

Igen hatásvadász, „Megroggyant a Fidesz, araszol felfelé az ellenzék” címmel számolt be a 24.hu nevű internetes portál a liberális Republikon Intézet legfrissebb „közvélemény-kutatásáról”. A gyanútlan olvasó a hír láttán azonnal arra gondol, hogy komoly bajban vannak a kormánypártok, hiszen már két hónapja zuhan a Fidesz-KDNP támogatottsága az egykori SZDSZ-es koalíciós egyeztetésért felelős államtitkár, Horn Gábor irányítása alatt álló intézetnél.

Érdemes azonban jobban szemügyre venni a számokat, ugyanis azokból világosan látszik, hogy tudatos politikai manipuláció állhat a „kutatás” hátterében.

A Republikon Intézet ugyanis miközben elképesztő visszaesésről ír, a mostani „kutatásával” csupán beállt a sorba: a korábban irreálisan magas, közel 60 százalékos szint helyett most 48 százalékos várható listás eredmény jósolnak. Érdemes emlékezni, 2014-ben 44 százalékos listás eredménnyel szerzett a Fidesz-KDNP kétharmados parlamenti felhatalmazást.

Ennek ellenére a korábbi irreálisan magas bázisérték miatt az SZDSZ-es utódszervezetként funkcionáló Republikon mostani „méréséről” úgy lehet beszámolni az ellenzéki sajtótermékekben a kampány kezdetén, miszerint „megroggyant” volna a Fidesz.

A Republikon mostani adata – alighanem politikai célzattal – sántít, a Fidesznek „mért” állítólagos rossz adat a legtöbb kutató szerint a párt valós, régóta változatlan támogatottsága. A korábbi túlmérés és a mostani zuhanás vizionálásával csupán az a Republikon célja, hogy a kampányban a Fidesz támogatottságának visszaeséséről szóljanak a hírek.

Nem ez az első eset, hogy a balliberális megrendelésekből élő cégnek érdekes „kutatásai” látnak napvilágot. Korábban a 888.hu képekkel alátámasztott cikkében arról számolt be, hogy a Republikon Intézet 2016. májusi „elemzésében” egymásnak ellentmondó számokat hozott nyilvánosságra. Ennél az esetnél is ugyanaz volt tapasztalható a Republikon Intézet „mérései” kapcsán, mint most. Mint akkor a 888.hu fogalmazott: nehezen hihető, hogy a Republikonnál 8 százalékot zuhant egy hónap alatt a kormánypártok támogatottsága a pártválasztók körében, miközben más közvélemény-kutató cégek már hónapok óta 40 százalék körül mérték akkoriban a Fidesz-KDNP-t.

Borítókép: Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke és Tóth Csaba stratégiai igazgatója