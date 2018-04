Halványan erősödni kezdett a hétfői kereskedésben a forint árfolyama, és néhány tőzsdei részvény is megtáltosodott a Fidesz-KDNP újbóli választási győzelme hatására. A Fidesz-KDNP-győzelem a legszerencsésebb eredmény a magyarországi és a külföldi befektetők számára - hangsúlyozta lapunknak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, aki szerint a választások után minden megy a maga útján: négy százalék körüli gazdasági növekedés várható 2018-ban, idén a gazdaság egyik hajtóereje a bővülésnek a kivitel. Bár a kétharmados eredmény alapján továbbra is “nagy hatalom” összpontosul a kormány kezében, ez garancia is az eddigi gazdaságpolitika folytatására.

Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője szerint a választási győzelem után arra lehet számítani, hogy mindhárom nagy hitelminősítő feljavítja Magyarország adósságbesorolását - legkésőbb a következő év elején.

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője aláhúzta: a mostani kormánypártok győzelme volt a papírforma. S piaci szempontból részletkérdés, hogy szűk többséggel vagy kétharmaddal nyerte meg a választásokat a Fidesz-KDNP. A közgazdász hozzátette: a következő időszakban a versenyképességet javító, átfogó kormányzati lépésekre lehet számítani.

Suppan Gergely, a Takarékbank szakértője szerint rövid távon erősödhet a forint, mérséklődhetnek az állampapírpiaci hozamok, vagyis kedvezőbb lehet az államháztartás finanszírozása.

