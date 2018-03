Nagyon úgy tűnik, hogy a pohár véglegesen Mirkóczki Ádám nyilatkozatával telt be sokaknál a Jobbikban. A Jobbik szóvivője a baloldali Zugló TV-ben überelte Vona Gábor pártelnök Spinoza-házbeli szereplését, elmondta a Jobbik “öszödi beszédét”. A Jobbik szóvivője ugyanis megdöbbentő választ adott Tóta W. Árpád egyik kérdésére. “Azt is mondhatnám, az a retorika, amely 2010 előtt ment, az volt a nem igaz” - mondta Mirkóczki. Valamint azt is hozzátette: “Vona Gábor már 2012 körül nyíltan beszélt a Jobbikban arról, mi az utunk, s hogy aki náci romantikára vágyik, az csináljon magának másik pártot.” Ezek után nem csoda, hogy a párt radikálisabb része teljesen kiakadt.

Milyen következményei lehetnek a belső ellentéteknek Vona Gábor pártelnökségére? Simicska Lajos személye mennyiben befolyásolja ezeket az eseményeket? Ha Simicska megy, akkor Vonának végleg befellegzett? Ki lehet az utódja Vona Gábornak a párt élén?

