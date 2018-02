Nem csoda hát, hogy az Egyesült Államok már rég elhagyta GCM tárgyalásait és valószínűsíthető, hogy nemsokára Magyarország is követi. Amennyiben hazánk elfogadná ezt a tervezetet, abban az esetben nem csak befogadnia kellene migránsokat, de pénzzel vagy emberi erővel is támogatnia kellene a mentőegységeket a veszélyes migrációs útvonalakon.

Szerencsére ebben az esetben még miénk a döntés, de ki tudja meddig? Elvileg a tervezet céljai nem kötelezőek, mindenki eldöntheti, hogy elfogadja-e a meghatározott célokat. Elvileg...

Az interneten elérhető egy hangfelvétel, amely a CMSOnAir nevű podcastből származik, amely a New York-i Migrációs Tanulmányok Központjának (Center for Migration Studies of New York/CMS) projektje. A felvételen egy beszélgetés hallható a tervezetet kidolgozó Mexikó és Svájc ENSZ-nagyköveteivel. A műsorvezető próbálja megtudakolni, hogyan akarják elérni, hogy a tagországok magukévá tegyék a tervezet céljait. Amire érkezik csípőből a válasz: “parancsot adunk rá”. Majd kitör a nevetés. Azt mondják minden viccnek, a fele igaz, és mivel a migráció témakörében már annyi minden nem volt kötelező, ami később mégis az lett, ennek most mindkét felét érdemes komolyan venni.

