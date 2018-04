A vasárnapi választás előtt még egy utolsó közvélemény-kutatással hívta fel a választópolgárokat a Jobbik-közeli Iránytű Intézet, hogy kiderítse, milyen eredményekre számíthat vasárnap éjjel Vona Gábor és pártja. A Figyelő birtokába jutott eredmények szerint a Jobbik támogatottsága zuhanásnak indult a választások előtt.

A közvélemény-kutatásban felmérték, hogy a válaszadók szerint mennyire tudja egy magyar állampolgár befolyásolni szavazatával a magyar belpolitikát. Az eredmények azt mutatják, hogy a többség úgy érzi, a voksolással csak kevéssé tud beleszólni a politikába, azonban mégis fontosnak tartják a 2018-as választást. A megkérdezettek többsége szerint ugyanis a mostani választás fontosabb, mint a 2014-es országgyűlési szavazás. Hiszen összességében 56%-ban voltak azok, akik sokkal fontosabbnak vagy inkább fontosabbnak tartják a vasárnapi voksolást, mint akik nem tartják fontosabbnak a korábbinál. A kutatási eredmények azt is megmutatták, hogy az emberek szerint az egyéni jelöltre és a pártlistára leadott szavazat egyaránt fontos.

Elkeseredésre adott okot a Jobbikban az az eredmény is, hogy a válaszadók jelentős része, 68%-a értett egyet azzal, hogy az április 8-i választás valódi tétje, hogy Magyarország bevándorlóországgá válik-e. Míg a válaszadók csupán 27%-a gondolja azt, hogy az április 8-i választás valódi tétje, hogy Magyarország kivándorló országgá válik-e.

A megkérdezettek több mint 64 százaléka válaszolt úgy, hogy most vasárnap elmegy szavazni, és többségük a Fidesz-KDNP pártlistáját fogja választani. A Fidesz-KDNP-re a válaszadók 49%-a szavazna, a Jobbik és az MSZP-P pártszövetség pedig fej-fej mellett halad 14%-kal. A kutatás szerint az LMP-re 6, a Demokratikus Koalícióra pedig a lakosság 5%-a szavazna.

Arra a kérdésre, hogy terveznek-e a választók taktikai szavazást, kevesen tudtak válaszolni. Mivel nem voltak választási opciók, úgynevezett nyitott kérdés volt, nagyon széttartó válaszok születtek. A válaszadók többsége nem tudott vagy nem akart válaszolni. Akik válaszoltak, azoknak pedig túlnyomó többsége, 85%-a nem tervezi, hogy másra szavaz pártlistán és másra egyéniben.

A felmérés arra is rákérdezett, hogy az emberek szeretnének-e kormányváltást, az eredmények szerint a többség nem szeretne. Valószínűleg ez is riadalmat okozott a pártban. A miniszterelnök személyéről is megkérdezték az embereket, a válaszadók 53%-a válaszolt úgy, hogy Orbán Viktort szeretné Magyarország következő miniszterelnökének. Vona Gábor támogatottságát 14, míg Karácsony Gergelyét 29%-re mérték. Az LMP jelöltjét, Szél Bernadettet 22%, míg a DK-s Gyurcsány Ferencet 5%-a látná szívesen a miniszterelnöki székben a lakosságnak.

Arra a kérdésre, hogy ki lehet április 8-án a Fidesz legnagyobb kihívója, a válaszadók kétharmada nem tudta a választ, a maradék 33% pedig nagyjából arányosan oszlik el az ellenzéki pártok között.

A felmérés információink szerint pánikot okozott a Jobbikban, ezért még az sem dőlt el, hogy kihozzák-e a kutatás valós eredményeit vagy csak egy „kozmetikázott” változatot, amely kedvezőbb képet fest a Jobbikról.

Borítókép: MTI