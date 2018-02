Budapest népszerűsége rég látott ütemben kezdett nőni: az Euromonitor International adatai szerint a magyar főváros már a negyedik leggyorsabban növekvő turistacélpontnak számít Európában. A mutatós tavalyi adatokhoz persze hozzájárult a nyári vizes világbajnokság, de a látogatókat a fesztiválok, a fürdők és a romkocsmák is vonzották. Tehát nem csak egyszeri jó eredményről van szó. Hogy a pozitív trend megmaradjon, arról a kormány is tesz: 2017 októberében épp ezért fogadták el a következő 13 évet meghatározó „Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030”-at. Ennek a része a Grand Budapest Projekt is. Itt kifejezetten az a cél, hogy a turisták minél több vendégéjszakát töltsenek a fővárosban, és hogy a Budapest közelében lévő látnivalókat is megnézzék.

A kitűzött tervek megvalósításában sokat segít, hogy tavaly számos olyan fejlesztés történt, amely a hazai és külföldi turisták szempontjából is vendégcsalogató lehet. A már említett FINA vizes világbajnoksághoz kapcsolódó építkezések, fejlesztések és felújításoknak hála megújult a Margitsziget, illetve a korábbi Dagály strand helyén épült Duna Aréna környezete is újjászületett. Mindeközben folyamatosan zajlik a Városliget átalakítása, amelynek köszönhetően a turisták megújult épületekkel, hangulatos sétányokkal övezett parkban élvezhetik majd a természet és a kultúra közelségét. Elkezdődött a Fővárosi Állat-és Növénykert bővítése keretében a Pannon Park területén létesülő fedett komplexum, a biodóm építése is, amelyben szubtrópusi klímájú, állatokkal és növényekkel benépesített közösségi tér várja majd a látogatókat.

Ha Budapest turisztikai értékeit vesszük sorra, akkor nemcsak a természeti és kulturális látnivalóinkat, világhírű gasztronómiánkat, gyógyfürdőinket, borkultúránkat kell számba venni, hanem az infrastruktúrát is, ami a hozzánk érkező turistákat fogadja. 2017-ben előremutató lépések történtek a metró fejlesztése kapcsán: a Deák téri metrómegálló egyik bejáratánál beléptetőkapukat teszteltek, év végén pedig elkezdődött az M3-as metró régóta várt felújítása. Ugyancsak tavaly a Fővárosi Önkormányzat koncessziós tendert írt ki a városnéző buszok üzemeltetésére, hogy ezzel is javítsák a főváros turisztikai megítélését és forgalmi helyzetét. Először 2016-ban írták ki a 20 évre szóló üzemeltetési jogokat biztosító és a megajánlott díjak alapján rendkívüli extraprofit elérését feltételező pályázatot, amit végül elhalasztottak a szolgáltatók észrevételei miatt. A piaci szereplők szerint az új tender szigorúbb és szakmailag jóval átgondoltabb, valamint sokkal inkább hangsúlyt kapnak benne a turisztikai szempontok, szemben a korábbi, közlekedésszervezési szempontokat előtérbe helyező kiírással. A pályázatban a főváros rögzítette a minimálisan elvárt koncessziós díjat is, amely évi 180 millió forint. A nyertes 15 évre szerzi meg a jogokat a piacon és vállalja, hogy Euro 3, vagy annál magasabb környezetvédelmi kategóriába sorolt, illetve a negyedik évtől zéróemissziós városnéző buszokkal utazhatnak a turisták. Többek között egységes arculatot is előír a pályázat, amely a turisták szempontjából is előnyös lehet, segíti az eligazodást.

Ami a turizmust fellendülését előirányzó fejlesztéseket illeti, a tavalyi év igencsak dinamikusnak mondható. A szektor felemelését támogató hosszú távú törekvések azt engedik feltételezni, hogy a következő néhány évben is látványos lépésekre számíthatunk e téren. Budapest kulturális értékekben és látnivalókban gazdag európai főváros, bízunk benne, hogy ha idővel is, de magas színvonalú turisztikai szolgáltatásával felzárkózik a többi világváros közé.