15 perccel több időt kapnak a női hallgatók a vizsgatesztek megírására, ugyanis a világhírű egyetem szakemberei úgy vélik, jobban tudnak teljesíteni a nők, ha csökken a rájuk nehezedő időnyomás. – írja a Daily Mail. A feladatsor nehézsége ugyanolyan mértékű, mint a fiúké, ebben nincsen különbség. Meg is kapta a rangos egyetem a kritikákat ezért a „szexista” ötletért, hiszen azt sugallja, a nők gyengébbek matekból és informatikából.

Pedig a szándék tökéletesen kiszolgálja a korszellemet, ugyanis a nemi különbségeket akarták a 90 percről 105 perce meghosszabbított vizsgával kiküszübölni. Nem beismerni, mert az nem felel meg a nagy egyetemeket is mérgező balos genderideológiának. A haladó Nyugaton nem lehet verbális megkövezés nélkül nemhogy állítani, de még csak feltételezni sem, hogy a lányok gyengébbek matekból. Mert esetleg másképp működik az agyuk, ennek kövtkeztében arányaiban jóval kevesebben jutnak el közülük komoly magasságokig ezen a tudományterületen. De nem így van, ez egy elavult, buta fantazmagória, a helyes hozzáállás az, hogy a két nem agya között egyáltalán nincsen semmiféle bizonyítható különbség, a nőkből azért nem lesznek kiemelkedő természettudósok tömegesen, mert a férfiak ott gáncsolják őket, ahol tudják. Ilyenkor azért egy percre visszaidézem a gimnázium matekóráinak vérfagyasztó hangulatát, a szünetet, amikor mindenki D. Gyuri füzetéről másolta a házi feladatot. De ez csak az én szubjektív megélésem, nyilván más tanárral, egy másik dimenzióban már én bizonyítanám a kör négyszögesítését, vagy mit.

Míg a szakértők azt sugallják, hogy nincsenek nemi különbségek a matematikai képességekben, Sarah Hart, a London Egyetem matematika professzora elmondta, észrevette, hogy a női hallgatók kétszer is ellenőrizték a válaszukat, mielőtt közzétették volna a csoportban. A férfi hallgatók ugyan gyorsabban válaszolták, de többet is hibáztak. Egészen döbbenetes újdonság ez is, hiszen sosem voltak olyan időszakok az evolúciós valóságshow-ban, amikor a férfiaknak gyorsnak és agresszívnek, a nőknek meg gondosnak kellett lenniük.

Az egyetem mindenesetre folytatja a vizsgák adatainak óvatos monitorozását, egyelőre komolyabb következtetések nélkül. Kétségtelen, hogy a harmadéves lányok jobb eredményeket értek el, miután több időt kaptak, ennyit mertek egyelőre megállapítani. Izgatottan várom, hogy ha már lesz többéves adatsoruk, és bebizonyosodik számszakilag is, hogy a fiúk gyorsabbak a feladatok megértésénél és elvégzésénél, hogyan tudják elmagyarázni a legkorrektebben politikailag nekünk, akik mindezt tudjuk és látjuk.

Borítófotó: maths.ox.ac.uk