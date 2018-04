A legtöbb északi országgal ellentétben Itáliában a migránsválság ráadásul egészen 2017 nyaráig tartott, és csak azért enyhült a helyzet, mert Bécs azzal fenyegette meg Rómát, hogy lezárja a Brenner-hágónál lévő közös határt a migránsáradat előtt. Mivel Franciaország már a 2015-ös terrortámadások óta ellenőrzi minden külső határát, ezért Olaszország a már ott lévő hatszázezer, és az évente érkező további kétszázezer migráns számára zsákutcává vált volna. Az akkor elfogadott szigorú szabályok eredményeként most csak tizedannyi migráns érkezik Afrika felől, mint korábban.

Most minden szem a választáson győztes 5 Csillag Mozgalomra (M5S) irányul. Az olasz és a nemzetközi lapok már kevéssé a 69 éves Peppe Grillo pártalapító, hanem sokkal inkább a 31 éves Luigi di Maio miniszterelnök-jelölt és a 42 éves Davide Casaleggio nyilatkozatait figyelik.

Az M5S története 2009 körül kezdődik, amikor a komikus Peppe Grillo végleg átlépett a politika mezejére. Gianroberto Casaleggio számítógépes szakember hozta létre Grillo blogját és weboldalát, ami mára a párt agyközpontjává vált, ugyanis a tagok a Rousseau platformon tudnak a legkülönbözőbb kérdésekben szavazni. Az oldal rendszergazdája tehát pontosan ismeri a tagság véleményét, és elsőként látja a jelöltekről szóló szavazások eredményét is.

Az M5S a közvetlen demokrácia híve, ezt a célt szolgálja a platform is, ahol — elvileg — minden transzparensen működik. A pártvezetés és a szolgáltató cég szerint ez most is így van, és minden ezzel ellentétes állítás csak propaganda. Davide Casaleggio ezért sem ad inerjút a “propaganda” sajtónak.

A pártelnök Grillo ezen a platformon jelenti be fontos közleményeit, de innen tudhatják meg párt renitens politikusai a felmentésüket is. Gianroberto Casaleggio 61 éves korában betegségben meghalt, így két éve fia vette át a milánói családi internetes tanácsadó céget és az oldal üzemeltetését.

Míg apja a maga hosszú göndör hajával, kerek értelmiségi szemüvegével és romantikus gondolkodásával az M5S guruja és szellemi vezetője volt, addig fia inkább egy racionális üzletember hírében áll. Eddig csak egy beszélgetős tv-műsorban vett részt, facebook hírfolyamában is jellemzően az M5S hivatalos nyilatkozatai sorakoznak.

Davide Casaleggio saját magát egy “egyszerű” párttagnak látja, aki társadalmi munkában gondozza Grillo blogját. A választás előtt azonban nagyobb figyelem irányult rá, így az olasz lapokból kiderült, hogy sokan őt tartják a párt irányvonalát meghatározó legbefolyásosabb háttérembernek, aki befolyását a weboldalon keresztül gyakorolja. Az M5S-ből kipenderített korábbi politikusok is az ifjabb Casaleggiot sejtik kirúgásuk mögött.

Az eddig háttérbe húzódó Davide támogatja a pártot hivatalosan vezető di Maiot, aki a pártalapító Grilloval ellentétben nem zárkózna el más pártoktól, és nyitott a koalíciókötésre.

Az “egyedül győzni” elv a választás előtt hasznos volt, hiszen becsatornázta a protesztet. Mivel az M5S (mint ahogyan a Forza szövetség) sem érte el a voksok 40 százalékát, előbb-utóbb mégis tárgyalásokat kell kezdeni.

Az M5S szívesen feltörné a Forza választási szövetséget, és a Ligával (esetleg még az Olaszország Fivéreivel) alkotna közös kormányt. Berlusconi pártjára akkor már nem is lenne szükség, amit a “Lovag” persze szívesen megakadályozna.

Az M5S irányvonala tehát nem egyértelmű, és a kérdőjeleket csak szaporította Grillo azon döntése, hogy saját blogját elhozza a Casaleggio szerverekről. Azt mindenki tudja, hogy Grillo nélkül az M5S nem lehet sikeres, hiába nőtt ki az elmúlt években fiatal és tehetséges politikusok egész nemzedéke a komikus köpönyegéből.

Az M5S eddigi legnagyobb eredményét 2016 nyarán érte el, amikor a 38 éves Virginia Raggit választották meg Róma első női főpolgármesterének. Fő választási ígérete a katasztrófális szemétszállítási helyzet feloldása volt, amit utóbb úgy oldott meg, hogy az örök város szemetét heti egy (nyáron heti két) vonat Ausztriába szállítja, ahol azt elégetik.

A mostani sztár, Luigi di Maio fiatal kora ellenére már tapasztalt politikus, hiszen 2013 óta az olasz Képviselőház egyik alelnökeként szolgálta hazáját. Most neki kell a kampányban elhangzott hangzatos ígéreteket finomítani. A választás előtt az M5S még népszavazás ígért az eurózónában maradásról, míg a Liga ki akart lépni az eurózónából. A választás után ezek a hangok halkabbak lettek, hiszen egy ilyen vita azonnal az egekbe kergetné az olasz államadósság kockázati felárát, és már most is csak jószerivel az EKB kötvényvásárlási programja tartja lélegeztetőgépen az olasz költségvetést.

Az euróról szóló vita nem tenne jót a recsegő-ropogó bankrendszernek sem, amely közel 350 milliárd eurónyi kétes kinntlevőséget görget maga előtt, ami az éves olasz GDP negyedének felel meg. A rossz hitelek kivezetése már elkezdődött, ám az új uniós bankmentési szabályok szerint a bail-in költségeit már a hitelezőknek és betéteseknek is viselniük kell. Már eddig is több tízezer olasz középosztálybeli család és kkv veszítette el megtakarításait, amikor a bedőlt bankok betétbiztosítás által nem fedezett kötvényeit átalakították részvénnyé, és az összes részvényt egy szimbolikus euróért adták el egy új befektetőnek.

Az EU-val szemben is elhalkult a kritika, hiszen Rómában még drukkolnak a Macron-terv sikerének, és abban bíznak, hogy a németeket és hollandokat valahogy csak rábírják a transzferunióra, azaz a déli periféria tartós finanszírozására.

Az M5S maga is inkább délen volt népszerű, különösen az a kampányígéretük, amely három éves időtartamra havi 780 eurós alapjövedelmet vezetne be. Akinek a bevallott jövedelme nem éri el ezt az összeget, annak az adóhivatal pótolná ki a pénzét. A kampány után most a kormányalakítás ideje jött el, a pozíciókat látva azonban elúzódó tárgyalásokra készülhetünk.

Borítófotó: Luigi Di Maio, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) ellenzéki párt vezetője és miniszterelnök-jelöltje ünneplő támogatóival 2018. március 6-án, két nappal az olasz parlamenti választások után. (MTI/EPA/Cesare Abbate)