Az összecsapás még februárban történt, ám csak a napokban, május végén derült ki. A szíriai kormánycsapatok egy körülbelül 500 fős egysége, amelyek oldalán orosz zsoldosok is harcoltak, harckocsi támogatással tüzérségi tűz alá vették az amerikai kommandósokat. Ők jobb híján beásták magukat és rádión kértek segítséget - légi támogatást. Amikor ez megérkezett, a szír kormányerők 200-300 fős veszteségeket szenvedtek el. A 40 amerikai kommandósnak nem esett baja. Az esetről a The New York Times számolt be.

Az amerikai hadügyminisztérium, a Pentagon önvédelemnek minősítette a történteket. A lapnak nyilatkozó katonai források beszámolói szerint a legnagyobb veszély az volt, hogy a konfliktus kiszélesedik, megjelennek az orosz csapatok is. Ha ez bekövetkezik, és beszállnak hivatalosan is felségjelzés nélküli zsoldosaik és a szír kormányerők mellett, elkerülhetetlen lett volna a két nagyhatalom közötti katonai konfliktus - rosszabb esetben a háború.

Különösen nagy kockázatot jelentett az, hogy a két fél egy idő óta nem használja azt a közvetlen összeköttetést, amely lehetővé teszi, hogy koordinálják az Iszlám Állam csapatai elleni támadásokat. A kapcsolatot éppen azért létesítették korábban, nehogy véletlenül egymást támadják.

Az amerikai katonák az összecsapást megelőzően figyelmeztettek arra, hogy egyre nagyobb létszámú szír kormányerőt vonnak össze a térségben. Az orosz fél azonban közölte, hogy nincs befolyása az Eufrátesz folyó adott szakaszán zajló hadműveletekre. Mindezt annak ellenére mondták, hogy az amerikai felderítés hangsúlyozta: az általuk lehallgatott rádióforgalom egy része orosz nyelven zajlik.

Az amerikai titkosszolgálat szerint a szír kormánycsapatokat támogató orosz zsoldosok a Wagner Grouphoz tartoznak. Ezt a szervezetet a Kreml gyakran használja olyan hadműveletekhez, amelyeket nem kíván hivatalosan, orosz zászló alatt végrehajtani.

Jim Mattis védelmi miniszter egy múlt hónapban tartott kongresszusi meghallgatáson az üggyel kapcsolatban közölte, hogy “az orosz vezérkar biztosított minket arról, hogy ezek nem az ő embereik”. Később az oroszok közölték, hogy az összecsapásban négy orosz állampolgár halt meg - amerikai források ugyanakkor több tucattal többről számolnak be. Egy szíriai közlemény 100 szír haláláról tesz említést. Az továbbra is homályban maradt, hogy pontosan kik voltak az orosz zsoldosok, és miért támadták meg az amerikaiakat.

Amerikai titkosszolgálati források szerint a Wagner Group, amelyet egy leszerelt - Wagner nevű - orosz katona vezet a szíriai olaj- és gázmezők, valamint az energiaipari infrastruktúra védelme érdekében tevékenykedik a térségben. Feladatuk az, hogy a kormányerők számára őrizzék meg ezeket a létesítményeket. A zsoldosok együttműködése a Szíriában állomásozó orosz csapatok vezetésével amerikai források szerint meglehetősen laza, annak ellenére, hogy parancsaikat a Kremltől kapják és orosz bázisokon kapták meg kiképzésüket.

