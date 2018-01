“A V4 négy sikeres állam, négy sikeres történet, egy Európa-párti projekt” - jelentette ki Robert Fico szlovák kormányfő. Kifejetette azt is, hogy a visegárdi országok mindi Európáért fognak harcolni, de elvárják, hogy Európa meghallgassa és tisztelje őket. Ehhez az állásponthoz csatlakozott Anderj Babis cseh ügyvivő-miniszterelnök, aki szerint “depolitizálni” kellene az Európai Bizottságot és Brüsszelt is. Hozzátette, hogy szerinte a döntéseknek a tagállamok kezében kell, hogy maradjanak. A lengyel miniszterelnök, Mateusz Morawiecki a szuverén államok Európájának fontosságát hangsúlyozta. Orbán Viktor a közös sajtótájékozatón még kiemelte, hogy a V4-ek hozzáadnak Európa erejéhez, egy öntudatos közösséget alkotnak, ráadásul rámutatott, hogy a V4-ek régiója fejlődik a legjobban Európában.

A magyar kormányfő úgy fogalmazat: “a célunk az, hogy Európa erősebb legyen, az új tervben kell lennie egy a munkaalapú társadalomra utaló passzusnak, Európának technológiailag vissza kell kerülnie a csúcsra, saját európai véderő kell, továbbá nem európai egyesült államokról, hanem szabad nemzetek szövetségéről kell beszélni”. Hozzátette, hogy mindez lehetséges, a kérdés csupán az, hogy lesz-e elég jó vezetés a célok eléréséhez.



Fotó: Mateusz Morawiecki lengyel, Robert Fico szlovák és Orbán Viktor magyar kormányfő, valamint Andrej Babis cseh ügyvivő miniszterelnök (b-j) a visegrádi országok (V4) kormányfőinek találkozóján Budapesten, a Várkert Bazárban 2018. január 26-án. (MTI Fotó: Koszticsák Szilárd)

A magyar miniszterelnök a továbbiakban arról is beszélt, hogy szerinte nem marad európai kereteken belül a migráció problémája, jól látható, hogy a vita az európai színtérről a világszíntérre helyeződik át, és erre is választ kell adnia Európának. Ehhez pedig erős Közép-Európa kell. Hangsúlyozta, hogy most kell létrehozni gazdasági értelemben is Közép-Európát, mert most van erre energia és erőforrás. Hozzáfűzte, ha beletörődünk abba, hogy Európában az összekapcsolódás mindig kelet-nyugati irányú, azzal elfogadjuk, hogy sosem lesz Közép-Európa. Ennek gazdasági létrejöttét szerinte pedig akkor érjük el, ha az összekapcsolás észak-déli irányban is megvalósul. Orbán Viktor kiemelte a Nyugat-Balkán-t mint az EU bővítésének következő lépcsőfokát. Mint mondta, ha sikerül integrálni ezt a térséget, az Közép-Európát erősíti.

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök a csúcstalálkozó utáni sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy Európát olyan szuverén országoknak kell alkotniuk, amelyek nemzeti szinten döntenek, de állandóan együttműködnek a többi állammal, amikor egységes, harmonizált piacot építenek ki. A közös katonai erőről azt mondta: “nemcsak a keleti agresszió, hanem a terrorizmus, a migrációs válság miatt is szükség lenne rá”.

Robert Fico visszautasította azon kritikákat, amelyek abból fakadnak, hogy a V4-ek időnként más véleményen vannak, például a kötelező kvótákkal kapcsolatban. “Emiatt nem tehetnek minket vakvágányra, nem vagyunk feketebárányok” - emelte ki. A kvótákkal kapcsolatosan azt is kifogásolta, hogy a döntéshozatalkor az EU a belügyminiszterek tanácsán keresztül megkerülte az Európai Tanácsot, amely tömőríti az állam- és kormányfőket.

“Meg kell hallgatni a tagállamok véleményét, nagyobb befolyást kell biztosítani nekik az európai döntéshozatalban” – jelentette ki az eseményen Andrej Babis cseh ügyvivő miniszterelnök. A legnagyobb európai ügyeknek a biztonságot, a migrációt és a szabad piacot nevezte. Úgy vélte, mindebben a V4-es országok álláspontja megegyezik, a V4 “kitűnő projekt“, amelyet nem kell kibővíteni, ez a megfelelő méret, legfeljebb az egyes kérdésekben szövetségeseket kell találni.

Fotók: Koszticsák Szilárd/MTI