Magyarországon utoljára 1990-ben volt sordöntő választás, utána olyan választások következtek, aminek eredményeképpen, ha ügyefogyottabb kormányok is nyertek, a következő kormánynak mindig lehetősége volt az elődei hibáit kijavítani - jelentette ki Orbán Viktor az ECHO TV Bayer show című műsorában. A miniszterelnök hozzátette: most olyan kérdés áll a középpontban, amit ha elhibázunk, nem tudunk kijavítani. Ha csak egy lépést is teszünk a bevándorlás kérdésében a nyugat-európaiak felé, akkor bevándorlóországgá alakítjuk hazánkat és onnan nem kehet visszajönni.