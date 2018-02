A miniszterelnök szerint az ENSZ migrációról szóló, előkészítés alatt álló szerződéstervezete olyan, mintha kimásolták volna a szöveget a “Soros-tervből”.

Két szerződéstervezetről van szó jelenleg szó: az egyik a menekültügyi szerződés, mely szerint, akinek védelemre van szüksége, annak azt meg kell adni – erről lehet tárgyalni. A másik szerződés azonban migránsokról szól, vagyis a népvándorlás kérdéséről – fogalmazott Orbán Viktor a készülő ENSZ-dokumentummal kapcsolatban. Azt is mondta, aggasztó jel, hogy a világ legnagyobb katonai befolyásával rendelkező országa, az Egyesült Államok kiszállt a tárgyalásokból.

A kormány a szövegtervezet nyilvánosságra kerülése után foglalkozni fog a dokumentummal, majd dönt arról, hogyan viszonyuljon hozzá – közölte a kormányfő.

Ausztrália, Új-Zéland, Japán és V4-ek sem szeretnék, ha olyan világálláspontok alakulnának ki, melyre hivatkozva nemzeti érdekeinkkel szemben fel lehetne lépni – tette hozzá.

Orbán Viktor beszélt ausztriai látogatásáról is: mint mondta, az osztrák-magyar kapcsolatok kérdésében új szelek fújnak az Ausztriában zajló változások miatt. A megelőző években magyarellenes kormány volt hatalmon, most azonban jobboldali kormány van Ausztriában, így fair, tisztességes, magyarbarát kormányzás várható – fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor arra is kitért, hogy az európai kontinens mindig keresztény volt, ez pedig most fel is erősödik: elemzésekből kiderül, hogy a kereszténység elsősorban nem hitbéli kérdés. Mind azt gondoljuk, hogy van egy keresztény kultúrára épülő életforma, ami a mienk, amiben otthonoson érezzük magunkat – fogalmazott.

Az unióban arról folyik vita, hogyan képzeljük el a közös Európánkat, és ebbe a kérdéskörbe robbant bele a migráció kérdése, hiszen az unió kettévált: kiderült, vannak már bevándorló országok, és vannak, akik nem akarnak azzá válni. Kérdés, hogy két ilyen karakterű ország hogyan tud egyáltalán közös célokat megfogalmazni a jövőre nézve – magyarázta Orbán Viktor.

