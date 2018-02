A poszt természetesen amolyan jobbikos módszerrel, ezzel a kísérőszöveggel került ki az oldalra: "Elnézést, természetesen senkit nem buzdítunk semmire!". Majd az alatta lévő képen a következő szöveg olvasható: “1672-ben egy csoportnyi dühös holland megölte és megette a miniszterelnököt. Csak mondom, ez is egy opció”.

Na igen, a jobbikosok soha nem buzdítottak senkit semmire. Amikor itt-ott, így-úgy vonulgattak, akkor sem. A sok tudatos szimbolikus cselekedet, ami után azt lehetett mondani, hogy “ennek nincs is semmi köze a szélsőjobboldalhoz”, közben kikacsintgatni arcátlanul… ezek mind-mind bizony üzenetek voltak azoknak az elvakultaknak, akik szerettek keménynek tűnni, miközben paramilitárisosat játszottak. Mellesleg annak a sok elvakultnak üzenem, akik ezt mind bevették a Jobbiknak: a középsuliban kellett volna visszaütni, amikor a nagyobbak szívóztak, és akkor most nem kéne ilyenekkel feledtetni az akkori tejbetökségeteket.

De térjünk vissza az N1-hez! Miután rájöttek, “hogy azért ezt mégse kéne gyerekek, mert most elvégre cukik vagyunk vagy mi?” leszedték a képet és kitették helyette a következő közleményt: “A mai napon az N1TV egyik külsős munkatársa ellenőrzés nélkül tett ki egy posztot Facebook oldalunkra, amelyet azonnal eltávolítottunk, amint észleltük. A poszt tartalmától elhatárolódunk, nézőinktől, követőinktől elnézést kérünk! Kisberk Szabolcs, főszerkesztő, N1TV”.

Két nem túl hízelgő olvasata van a történetnek az N1 számára:

1. A Jobbik-világ egyes csatolt elemei még mindig azzal szórakoznak, hogy uszítanak egy jót, majd “úriember módjára” megmagyarázzák, hogy “jaj ők nem is” (haha - kacsint). Voltak korok, amikor az ilyen húzásokért az illetőt szépen képentörölték egy kesztyűvel, majd ha megmagyarázta, hogy "nem is úgy gondolta", ahelyett, hogy fegyvert választ, akkor kiközösítették az úriemberek világából.

2. Ez Kisberk Szabolcsnak megint csak nem előnyös olvasat, de egyszerűen tényleg bénák. A Figyelő vajon miért nem tesz ki ilyen állatságokat a Facebook-oldalára? Két okból is. Nálunk “külsős munkatársak” nem adminok. Erős a gyanúm rá, hogy az N1-nél is profibb módon intézik a dolgokat annál, minthogy külsősök csakúgy randalírozhassanak a Facebook-oldalukon. A másik ok, hogy a mi közelünkben valamiért nincsenek ilyen elvakultak. Hiába játssza az egész Jobbik és csatolt részei az ártatlan amnéziást, ezt a környezetet maguknak teremtették. Akármeddig szédítik még Heller Ágnest a hirtelen megjámborodásukkal, akkor is újra elő fognak bukkanni ilyen figurák körülöttük. Akiket persze annak idején a Jobbik és az N1 soha “nem buzdított semmire”.

Borítófotó: Résztvevők vonulnak Gyöngyöspatán, a Jobbik demonstrációján. (MTI Fotó: Szigetváry Zsolt)