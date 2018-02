Júliustól élesben is elindul az online számlázás rendszere Magyarországon. Sürgeti az idő a vállalkozásokat, akiknek az új rendszerrel a számlakibocsátást követő adóellenőrzésre is fel kell készülniük – intett rá az Ernst and Young szenior menedzsere, Molnár Péter.