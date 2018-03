A napokban kiderült, hogy a jobbikos politikus botrányos stílusban beszélt nőkről, egyik beosztottját pedig erőszakos közösüléssel fenyegette meg. Ez minden mérce szerint elfogadhatatlan - jelentette ki a szóvivő, aki bírálta, hogy Vona Gábor pártelnök többszöri felszólításra sem mondatta le az alelnököt.

Párkányi Eszter elmondta: a nyomásgyakorlás érdekében intenzív online kampányba kezdenek, ennek első állomása - egy félperces videó - már elérhető a Fidelitas Facebook-oldalán. Ezt további akciók fogják követni egészen addig, amíg Vona Gábor el nem távolítja a közéletből és a Jobbikból Janiczak Dávidot - fejtette ki.

A rövid videón egyebek mellett az látható, hogy Vona Gábor az esetet kommentálva azt mondta: szerinte ez bárkivel megeshet. A Fidelitas ezt botrányosnak minősítve azt kéri az emberektől, emlékezzenek erre, amikor április 8-án szavaznak.

Újabb hangfelvételek szivárogtak ki Janiczák Dávidról

A PestiSrácok.hu újabb hangfelvételekett tett közzé Janiczak Dávid ózdi jobbikos polgármesterről és Almási Csaba jegyző beszélgetéséről.

A felvételeken Janiczak arról beszélt, hogyan számolna be egy ellenzéki politikus helyében a legutóbbi önkormányzati bizottsági ülésről, mivel támadná a polgármestert, vagyis saját magát. „Ha én ellenzéki politikus lennék, ebben az esetben az lenne a főcím, hogy a polgármester tudatosan félre akarta vezetni a bizottságot és akkor utána kifejteném… Ez történt!”

A következő felvételen egy újságíró kapcsán erről beszélnek:

Jegyző: „Ne vesztegessük meg inkább, ne vegyük meg? Csak kérdezem…”

Janiczak: „Ne! Hagyjuk játszani!”

Az utolsó felvételen pedig államtitkári pozícióban reménykedik Janiczak és : „Azért bízom a jegyzőben, mert jönni akar velem Pestre. Ő hiszi azt, hogy én menni fogok, és tegnap is bejött, és azért félt Farkas Petitől, és azt mondta, hogy nekem kell mennem Pestre, meg hogy nem akar infarktust kapni, 55 éves, azt mondja, nem akar infarktust kapni, mert akkora felelősség van a nyakában, azt mondja, én menni akarok veled, én meg ebben biztatom is. Ha Jobbik-kormány lesz, és én valami államtitkár leszek, vagy valami, akkor majd ő is pozíciót kap”.