A Figyelő 2018-ban új és izgalmas konferenciával indítja az évet, amelyen azt mutatjuk be, milyen lesz a jövő közlekedése és mi lesz ennek a hatása a gazdaság, az üzlet és a tudomány világára. A közlekedés legújabb forradalma mindennapjainkra is komoly hatást gyakorolhat. Vajon rövid időn belül autózás közben is nyugodtan olvahatunk majd, vagy intézhetjük ügyeinket? A Figyelő Autózás 2.0 konferenciájáról Kamasz Melinda főszerkesztő-helyettes és Várkonyi Gábor autós szakértő, a Millásreggeli állandó szakértője beszélt az M1 Ma reggel című műsorában.