Sokan bele sem gondolnak, hogy a zsebükben lapuló kütyü mekkora kockázatot is jelent. Pedig így van, mióta elterjedtek az okostelefonok, a hírszerzési lehetőségek tárháza majdnem a végtelenre nőtt. Egyre kiválóbbak a kamerák, szuperérzékenyek mikrofonok, már csak egy kémprogramot kell az eszközre telepíteni, és gyűjthetőek a szükséges információk.

A kémprogramoknak rengeteg válfaja alakult ki napjainkra, a telepíthető applikációtól kezdve a beépített készülékig. Egyszerűbb kémprogramokat, telefonokat a neten is beszerezhetünk, de ezek jóval bugyutább változatai a “profi” eszközöknek. Feladatukat azonban így is tökéletesen ellátják, képesek lehallgatni bárkit, bárhol.

A gyakorlatban szinte semennyire sem lehet csökkenteni a kémprogramok használatának kockázatát. Főleg azért, mert a legmodernebb okostelefonokat már beépített akkumulátorokkal gyártják, ami növeli a rizikót, hiszen nem is tudhatjuk, hogy a vadonatúj telefonunkat nem babrálta-e meg egy harmadik fél gyártás közben. Sőt, ki sem deríthetjük, mivel nem férünk hozzá az akkumulátorhoz. Ha eredetileg telepített kémprogramról van szó, akkor meg szinte biztos, hogy törölni sem lehetséges. Erre hívja fel a figyelmet az FBI, CIA és NSA közös figyelmeztetése is például a Huawei és ZTE telefonok kapcsán, de ne legyen kétségünk, más gyártók esetében is léteznek hasonló problémák.

A kémkedés ellen védekezni csak egy módon lehet, ha bizalmas, érzékeny témákat érintő tárgyalásokra be sem viszik a felek az eszközöket. A Pentagonban és más amerikai kormányzati szerveknél nem vihetik be a telefonokat a minősített tárgyalásokra. A Bloomberg számolt be arról, hogy a Fehér Házban január elején megtiltották a magántelefonok használatát, bár az Asia Times cikke szerint ez már késő. De ahogy az Egyesült Államok, úgy más országok is elég későn ismerték fel, milyen veszélyeket hordozhatnak az okostelefonok, és amit látunk, az egyelőre csak a jéghegy csúcsa.

A telefonokhoz készült szoftverek, beleértve az operációs rendszereket, tele van hibákkal, emellett rendkívül sérülékenyek is. A Pentagon a közelmúltban három telefonról jelentette ki, hogy biztonságos: a Samsung Galaxyt, az iPhone-t és a legújabb Blackberryt nyilvánították annak. Hogy mi alapján mondják ezt, azt nem lehet pontosan tudni. De az biztos, már ott is fontolgatják az okostelefonok magáncélú használatának tiltását, egyes vélemények szerint meg kell tisztítani az amerikai hadsereget az okostelefonoktól.

Mivel a legtöbb mobileszköz részben vagy teljes egészében Kínában készül, így nagy az esély a gyártási pontokon a megfertőzésre. Az okostelefonok biztonsága közös nemzetközi érdek, minden kormánynak ösztönöznie kell a technológiai cégeket, hogy minél átláthatóbb és közösen elfogadott szabályozás alakítsanak ki a kémkedés megelőzése érdekében.