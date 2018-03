The Hill című, 1994-ben alapított washingtoni konzervatív politikai lap hasábjain Sapiro azt fejti ki, hogy Obama 2012-ben igen hasonló eszközökkel használta az akkor még fiatalabb, de már ereje teljében lévő Facebookot. Az Obama-kampánystáb a felhasználók profiljait, érdeklődési köreit és kapcsolati hálóját teljes mértékben „leszívta” a közösségi oldalról, és azokat kampánycélra használta fel. Ám a média ezért éppen zseniálisnak tartotta, miközben a Trump-kampány hasonló eszközeit most botrányosnak, elfogadhatatlannak bélyegzi.

Mit is csinált Obama stábja? A Trump stábját támogató céget most éppen az a The Guardian bélyegzi meg, amely lap korábban szinte ünnepelte Obama új kampányeszközeit. Obamáék ugyanis önkénteseket gyűjtöttek, akik hajlandóak voltak Facebook-profiljukkal belejenkezni az Obama akkori újraválasztását támogató oldalra. Így megadták lakóhelyüket, születési dátumukat, érdeklődési körüket. És ami a legfontosabb: barátaik teljes hálózatát lényegében direktben egy központi Obama-kampány adatbázisba töltötték fel.

Ben Sapiro kiemeli, hogy akkor a Facebooknak semmijen gondja nem akadt ezzel a gyakorlattal. Ellentétben a mai helyzettel: amint ugyanis a Facebook megneszelte, hogy a Cambridge Analityca az Obamáék 2012-es tevékenységéhez hasonlóra készül, azonnal kitiltották az adatbázisuk használatától. Hát nem érdekes!?