A szélsőbaloldali terrorista/bűnöző 2016-ban Regensburgban tett írásos vallomást, miszerint még a 90-es évek elején a híres maffiózó, Szemjon Mogiljevicsnek a megbízásából pénzt adott át Pintér Sándor akkori rendőrfőkapitánynak, 94-ben pedig Orbán Viktorral is ugyanígy járt el.

Először Tényi István tett feljelentést hamis tanúzás miatt, így kezdetben csak magánvádas eljárásban vizsgálták Clodo állításait. Mivel közvádas bűncselekmény gyanúja is felmerült, múlthét pénteken Polt Péter is elrendelte a nyomozást. A legfőbb ügyész utasítására azért volt szükség, mert a terrorista a feltételezett bűncselekményt Németországban követte el, ilyenkor pedig csak a legfőbb ügyésznek van joga dönteni az ügyben.

Dietmar Clodo vádaskodása a tekintélyes bűnlajstromát figyelembe véve nem áll túl erős lábakon. Tizenéves korában kapcsolatba került a Vörös Hadsereg Frakció nevet viselő nyugatnémet szélsőbaloldali terrorszervezettel, amiért a börtönt is megjárta. Emellett a “bombagyáros” ügyben is fontos szerepet játszott, de pénzhamisításhoz is köze volt, valamint uráncsempészetért is elkapták.

Clodo vallomását egyébként maga Mogiljevics is cáfolta.

Borítókép forrása: pestisracok.hu