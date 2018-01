Megkezdte működését az Xtend, melynek célja, hogy bővítse a potenciális kibocsátók és befektetők körét. Ez egy olyan új platformkén működik, amely a szabályozott piachoz képest ugyan egyszerűbb feltételeket nyújt a kibocsátóknak, de a befektetővédelmi szempontok érvényesülését tanácsadói rendszerrel is erősíti. Szorosan kapcsolódik két program is a tőzsde új részéhez. Egyrészt a BÉT folyamatos díjmentes elemzéseket közöl honlapján a középvállalatokról, ezzel elősegítve likviditásukat. Másrészt a szervezet folytatja a Londoni Tőzsdecsoporttal közös edukációs programját, az ELITE-ot, melynek keretén belül a vállalkozásokat készítik fel arra, hogy a lehető legnagyobb hasznot húzhassák a tőkepiacon. „A 2017-es év legnagyobb eredményének azt tartom, hogy aktív szakmai kapcsolat alakult ki a BÉT és a tőzsdeképes középvállalatok között” – nyilatkozott Végh Richárd, a BÉT elnök-vezérigazgatója.

Nemzetközileg is nagyon erős esztendőt zárt a tőzsde. Rengeteg roadshow-t és konferenciát tartottak, ahol meg tudták mutatni magukat azok a magyar vállalatok, amelyek amúgy nehezebben érnének el külföldi befektetőket. Tovább bővült a BÉT nemzetközi partnereinek a listája is. A Bank of Chinaval és a Shanghaji Aranytőzsdével kötött megállapodások elősegítik, hogy a kínai befektetők is megismerjék a magyar vállatokban rejlő lehetőségeket, valamint, hogy a magyar befektetők számára is elérhetővé váljon a messzi, de annál rendkívülibb tempóban növekvő ország - hangzott el a sajtótájékoztatón.

Mindez számokban azt jelenti, hogy 2017-ben 17,5 százalékkal nőtt a napi részvényforgalom 2016-hoz képest, vagyis átlagosan napi 10,7 milliárd forintra. Az egész évet tekintve 392,1 milliárd forinttal haladta meg a tavalyi év részvényforgalma a tavaly előttiét, így 2017-ben összesen 2 690 milliárd forintos részvényforgalomról beszélhetünk. Ami igazán okot ad az örömre az az, hogy nőtt a magyar lakosság hazai tőzsdei részvényállománya, s meghaladta az 500 milliárd forintot. Ez azonban még nem elég, ezért az NGM-mel közösen lép fel a BÉT, hogy oktatási lehetőséget biztosítson magánszemélyek számára is. Ezért jött létre a Budapest Institute of Banking (BIB), amely magas szakmai színvonalon kínál élményalapú oktatást a jövő szakembereinek - hangsúlyozta a BÉT elnöksége.

A 2018-as évre vonatkozó elképzelés a 2017-es tendencia folytatása, hogy egyre többször szólaljon meg a csengő, jelezvén egy új cég lépett be a tőzsdére. A BÉT mindenképp együtt fog működni a kormányzattal, hogy tudatosságra ébressze a magyar vállalatokat és állampolgárokat. Kiemelt céljuk továbbá, hogy a kis- és középvállalati szektorból minél több cég belépjen a tőzsdére.