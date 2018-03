Korábban a no-go zónák létét, most pedig a bevándorlás és a bűnözés növekedése közötti kapcsolatot tagadják el a bevándorláspárti véleményformálók. Ebben a kérdésben azonban nem kell éveket várni – mint Merkel beismerésére –, elég csupán a volt osztrák belügyminiszter korábbi nyilatkozatát elolvasni, melyben beismerte: 2015 óta nőtt a migránsok által elkövetett bűncselekmények száma.

Wolfgang Sobotka volt osztrák belügyminiszter 2017 márciusában elismerte, hogy 2016-ban mintegy 15 ezer esettel nőtt a bűncselekmények száma Ausztriában, így összesen 523 ezer ügyben kellett a rendőrségnek eljárást indítania. Mint mondta, a migránsok 63 százalékkal több esetben szegték meg a törvényeket. 2015-ben 14 ezer migráns ellen folyt eljárás, 2016-ban ez már a 22 ezret is meghaladta.

Tavaly októberben pedig maga az osztrák kormány hozta nyilvánosságra a 2016-os bűnözési statisztikákat, amely világosan megmutatta, hogy szoros összefüggés van a migránsválság és szexuális bűncselekmények számának emelkedése között.

A migránsok tömeges bevándorlása után a szexuális bűncselekmények száma 26,18 százalékkal emelkedett a jelentés szerint. A jelentés világosan kimondta, hogy az elkövetők jelentős része külföldön született, az afgán elkövetők száma felülreprezentált a mintában a teljes létszámukhoz képest.

Hasonló jelenségről számolt be a tiroli tartományra vonatkozó bűnelkövetési statisztikák is, amelyek szintén nem festenek derűs képet a migráció okozta válságról.

A rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint a 2017-es év első felében regisztrált bűnesetek 47 százalékát „idegen hátterű” személyek követték el.

Összegzésük szerint 13 360 ügy szerepel a nyilvántartásukban, ebből 6288 bűnelkövetőről derült ki, hogy „turista”, „vendégmunkás” vagy „menedékkérő”.

Ennek ellenére Lázár János minapi videója miatt össztűz zúdult a kormányra, melyek többsége hazugságnak nevezi azt az állítást, miszerint a bűnelkövetések számának növekedése és a bevándorlás között kapcsolat lenne Ausztriában és annak fővárosában, Bécsben.

Mindez nem jelent újdonságot, hiszen hasonló valóságtagadás zajlott a no-go zónák esetében is. Amikor a magyar kormány felhívta rá a figyelmet, hogy nyugaton az elhibázott bevándorláspolitikai miatt létrejöttek olyan városrészek, ahová még a rendőrök is félve merészkednek be, akkor a teljes balliberális elit egy emberként állította azt, hogy mindez hazugság. Majd nemrég maga Angela Merkel ismerte el, hogy igenis léteznek no-go zónák.

Hasonló folyamat zajlott le a terrorizmus és a bevándorlás kapcsán is. Annak ellenére, hogy az elmúlt négy év terrortámadásainak háromnegyedét, a halálos áldozattal járó merényletek mindegyikét migránsok vagy migráns hátterű személyek követték el, korábban hazugsággal vádolták azt, aki felhívta erre az összefüggésre figyelmet.

A folyamatokat látva azonban 2016 nyarán már az az Angela Merkel is kénytelen volt elismerni a terrorizmus és a migráció közötti kapcsolatot, aki korábban hevesen tagadta ezt az összefüggést.