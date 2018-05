A minap az Európai Bíróság is igazat adott a magyar államnak egy adóügyi jogvitában. Így egyértelművé vált: aki üzletszerűen akár csak egy forint bevételhez is jut, annak be kell jelentkeznie a NAV-hoz, legalább egyéni vállalkozóként vagy más formában. A dolog a weben értékesítők, kézműves kismamák, multilevel-marketingesek tízezreit érinti. A feketézők mostantól túl sokat kockáztatnak!