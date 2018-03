Erre az évre a tavalyinál is magasabb, 4,3 százalékos növekedési ütemet vár a Nemzetgazdasági Minisztérium, melynek közleménye alapján új növekedési fokozatba kapcsolt a magyar gazdaság 2017-ben.

A Központ Statisztikai Hivatal (KSH) közlése szerint a negyedik negyedévben éves összevetésben 4,4 százalékkal, 2017 egészében pedig 4 százalékkal bővült a hazai gazdaság. A Nemzetgazdasági Minisztérium a KSH jelentése alapján közölte: 2018-ban 4,3 százalékos növekedési ütemet várnak.

A bér- és adómegállapodás, illetve a társasági adó 9 százalékra csökkenésének növekedésserkentő hatása idén jobban fog érvényesülni, emellett számolni lehet a lakáspiac további erősödésével is - derül ki az NGM tájékoztatójából, miszerint a mostani növekedés stabil, fenntartható, valamint széles alapokon nyugszik. Ez utóbbit jelzi, hogy 2017-ben a kedvezőtlen időjárással sújtott agrárium kivételével minden ágazat pozitívan járult hozzá a növekedéshez. Az egyensúlyi folyamatok is kedvezőek, azaz a növekedés gyorsulását nem eladósodás táplálja. Épp ellenkezőleg: csökken az adósságráta és a költségvetési hiány is tartósan alacsony.

Az NGM közlésében kitér arra is: a tavalyi utolsó negyedévben az Európai Unió éves alapon átlagosan 2,6 százalékkal növekedett szezonálisan és naptárhatással igazítva. Így a magyar gazdaság növekedési üteme továbbra is jelentősen meghaladja az uniós átlagot. Vagyis hazánk felzárkózása számottevően gyorsult a fejlettebb tagállamokhoz képest.