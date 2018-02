Németh Szilárd szerint ez egy újabb bizonyíték arra, hogy Szél Bernadett "Soros zsebében van". A fideszes politikus szerint ráadásul nemcsak Szél Bernadett, hanem egész pártja.

A politikus bemutatta Szél Bernadettnek a nemzetbiztonsági bizottság szocialista elnökének, Molnár Zsoltnak írt levelét. Ebben a levélben az LMP-s politikus leírta: kezdeményezte a titkosszolgálatoknál, hogy adják ki azokat a dokumentumokat, amelyeket a testület decemberi - az ott elhangzó bizalmas információk miatt - zárt ülésén mutattak be a szolgálatok. Erre viszont azt a választ kapta, hogy azokba kizárólag a testület tekinthet be, egyedül Szél Bernadett nem - ismertette Németh Szilárd.

A kormánypárti politikus felháborítónak nevezte, hogy Soros György "migránssimogató" civil szervezeteihez kötődő Szél Bernadett a nemzetbiztonsági bizottság tagja lehet. Leszögezte: amíg Szél Bernadett a "Soros-tervről" titkosszolgálati információkat akar kiszivárogtatni, addig nem járulnak hozzá ahhoz, hogy részt vegyen az ülésen. Németh Szilárd hozzátette: bár már meghívták, Soros György még nincs ott a nemzetbiztonsági bizottság ülésén, "de az emberei már bent ülnek".

Németh Szilárd kiemelte: Magyarország nyomás alatt van. Példaként említette az ENSZ-dokumentumban megfogalmazottakat, továbbá hogy legutóbb a migráció kapcsán a belga miniszterelnök Magyarország, és a V4-es országokkal szembeni fenyegetését. Ez is azt jelzi, hogy van "Soros-terv", amelyet nemcsak Brüsszelből, hanem Magyarországon is végre akarnak hajtani - vélekedett a kormánypárti politikus. Szerinte: a hazai ellenzék, köztük 'Szél Bernadették", ha hatalomra kerülnének lebontanák a kerítést, migránsok millióit engednék be Afrikából és Ázsiából. Ahhoz pedig, hogy ezeket az embereket eltartsák az emberek nyugdíjának elvételével és adóemelésekkel helyeznének át pénzeket - mondta a Németh Szilárd.

A fideszes politikus leszögezte: a magyar emberek ezt nem akarják. A magyar emberek a népszavazáson és a nemzeti konzultáción is nyilvánvalóvá tették, hogy ne a migránsokkal, hanem a magyar emberek jövőjével foglalkozzon a kormány - emelte ki Németh Szilárd.

Borítófotó: Szél Bernadett, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának LMP-s tagja érkezik a bizottság ülésére az Országgyűlés Irodaházában 2018 február 8-án. A fideszes és KDNP-s képviselők nem vettek részt az ülésen, ezért az határozatképtelen volt. (MTI Fotó: Máthé Zoltán)