Nemrég szemléztük Frank Füredi, világhírű szociológiaprofesszor a The Telegraphban közölt írását, amelyben kifejti, hogy Soros és szervezetei mennyire meg vannak győződve arról, hogy jogukban áll istent játszani, és beleszólni a világ összes népének belügyeibe. Nem csak azért volt fontos szemlézni ezt az írást, mert Füredi érdekes történeten keresztül fejti ki mondanivalóját. Füredi cikke azt is bizonyítja, hogy Soros szerepét vizsgálni egyáltalán nem csak a magyar jobboldalra jellemző “bugris” és “provinciális” foglalatosság. A The Telegraph ugyanis egy brit mainstream lap, és a legkevésbé sem összeesküvés-gyártó és terjesztő fajta. Az említett írást ráadásul egy elismert tudós jegyzi. Tehát engedtessék meg nekünk is, hogy a nyilvánvaló összefüggésekre igenis felfigyeljünk, rá is mutassunk, és nem riadunk meg attól, ha “tahónak” bélyegeznek minket a liberálmédiában.

Soros színre lép: a davosi beszéd

Soros György nemzetközi spekuláns még január végén olyan beszédet mondott Davosban, a Világgazdasági Fórumon, amivel egyértelműen beszállt a magyarországi kampányba. Magyarországot Orbán maffiaállamának nevezte, az MSZP-ről pedig azt állította, hogy a Fidesz megvásárolta a vezetőit. Félreértés ne essék, a globális “filantróp” nem azért vádolta meg az MSZP-t, mert valamelyik másik ellenzéki párt szekerét szerette volna megtolni. Dehogy! Ezzel az volt a célja, hogy a saját NGO-it reklámozza. Milyen érdekes, hogy pont Davos előtt egy nappal egy magyarországi konferencián - amelyen Soros-szervezetek is részt vettek - azt a következtetés vonták le, hogy a pártokban már nem lehet bízni, csak a civil szervezetekben. Persze mint azt már annyiszor megállapítottuk, itt az álcivil szervezetekről van szó.

A Soros-hálózat tervei visszhangoznak az EU-ban

Mindezekkel párhuzamban pedig Soros nemzetközi hálózata, az Open Society Foundations (OSF) egy akciótervet állított össze az EU részére, amiben olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek növelnék és bebiztosítanák az NGO-k mozgásterét az unió központi pártfogásával. Nem sokkal később Vera Jourová jogérvényesülésért és fogyasztópolitikáért felelős uniós biztos - aki köztudottan jó kapcsolatokat ápol Sorossal és az OSF-el - el is kezdett a hálózat akciótervének pontjaihoz kísértetiesen hasonló követeléseket megfogalmazni az Európai Parlamentben.

Vezető külföldi lapok támadása Soros davosi beszéde óta

Mióta Soros György, hivatásos világmegváltó Davosban, a Világgazdasági Fórumon egy rakás befolyásos ember előtt elmondta maffiaállam-beszédét, folyamatosan jelennek meg írások a világ legbefolyásosabb sajtóorgánumaitól, amelyekben ennek a tízmilliós országnak a belügyei kerülnek terítékre, kifejezetten negatív fénytörésben.

Múlt hét hétfőn a Foreign Policy közölt írást “Magyaroszág és Lengyelország nem demokráciák, hanem autokráciák” címmel. Természetesen ebben az írásban is olvashatunk némi hüppögést a magyarországi Soros-NGO-k “vegzálása” miatt. Ezek után (pont egy héttel később) a Guardian és a New York Times hétfői számában is olyan elemzések jelentek meg, amelyek Magyarország helyzetével foglalkoznak, és a hazai Soros-szerveztek unalomig ismételt vádjait visszhangozzák. Mellesleg a New York Times már Soros davosi beszéde előtt egy nappal olyan videót tett közzé, amelyen az újság két szerzője azt fejtegeti, hogy miért indult csökkenésnek a demokráciák száma a világban. Okoskodásukhoz pedig Magyarországgal is példálóznak. Jól ráéreztek a spekuláns által egy nappal később megfogalamazott agendára, vagy már előbb eljutott hozzájuk?

Szerencsére a magyar demokráciában még mindig a magyar nép akarata érvényesül, és nem nemzetközi “filantrópok” és a pöffeszkedő uniós bürokrácia fújják a passzátszelet. Még akkor is, ha az előbb említettek arra törekszenek, hogy ez észrevétlenül megváltozzon.

