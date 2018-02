Ma már köztudomású, hogy a gépek fejlődése idővel egyre több pozíciót múlt időbe tesz. A pénzügyi elemzők például kifejezetten nagy veszélyben vannak. Egyes számítások szerint pár éven belül a befektetési tippeket már egy jelentős réteg a mesterséges intelligenciáktól fogja várni. Ezt alátámasztja a PwC új kutatása is, amelyben rámutattak: a jövőben hiába várható például az önvezető járművek elterjedése, a pénzügyi szolgáltatások jobban ki lesznek téve az automatizálásnak, mint a közlekedési szektor, mivel az algoritmusok az adatelemzéssel járó feladatokban egyre szélesebb körben felülmúlják az embert. Ez egy olyan változás, amelyre viszonylag hamar sor kerülhet.

Azoknak a munkahelyeknek az aránya, amelyek a 2030-as évekre az automatizálással jó eséllyel kiválthatók, országonként eltér.

A becslések szerint ez az arány egyes kelet-ázsiai és észak-európai gazdaságokban, ahol magasabb a képzettségi szint, mindössze 20-25% körül lehet.

Az említett trend eleinte főleg a nőket érintheti, míg a férfiak ennek hatásait inkább a harmadik hullámban, a 2030-as évek közepén érzékelhetik. A legnagyobb rizikónak hosszú távon az alacsony képzettségű férfiak vannak kitéve.

Viszont fontos figyelembe venni, hogy az új ipari robotok munkába állítása nem feltétlenül kell, leépítésekkel járjon. Minderre jó példa az utolsó nagy hazai festékgyár, a Poli-Farbe esete. Ahogy nem is olyan rég Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is rámutatott: noha a Poli-Farbe Ipar 4.0-ás technológiai fejlesztésével teljesen automatizálta a gyártását, mindezt úgy valósította meg, hogy a robotizáció nem járt létszámcsökkenéssel, mivel a munkavállalóikra továbbra is szükség van.

Borítófotó: Gorodok495, Dreamstime.com