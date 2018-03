Vélhetően az ATV műsorvezetője nem Fidesz-szimpatizáns, lehet, hogy a 2012-es új Alaptörvény sem a kedvence, de a jogállamiságért ő is aggódik. Nem, nem a Fidesztől félti, hanem Karácsony Gergelytől, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjétől. Ez derült ki március 15-i esti beszélgetésükből, ahol láthatóan Rónai Egon sem igen értette, hogyan akar Karácsony a jogállamiság szabályainak betartása nélkül kormányozni.

”Miniszterelnök-jelölt úr, hogyan lesz ön miniszterelnök, ha nem esküszik fel az Alaptörvényre? Anélkül, hogy esküt tegyen valaki, tudomáson szerint nem töltheti be ezt a pozíciót” - teszi fel a kérdést Rónai. Mire Karácsony azt válaszolja, hogy nem az Alaptörvényre, hanem az Alkotmányra fog felesküdni - amiről ugye tudjuk, hogy ilyen nevű írott jogforrás nem létezik a magyar jogban. Hozzáteszi: “és a jogászok vakarják majd a fejüket, de ez engem nem érdekel”.

Pár percig még tartott ez a beszélgetés, amelyben Karácsony egyre mélyebbre süllyedt, de egy részletet még mindenképpen ki kell emelnünk: “Ma Magyarországnak olyan Alaptörvénye van, amely nem legitim, amely politikai, erkölcsi értelemben semmis. Az, hogy jogi értelemben azt le lehet vezetni, hogy ezt jogszerűen fogadták el és a jogot szembeállították az igazsággal, az nem az én problémám. Oldja meg, aki akarja. Én nem teszek miniszterelnökként...arra kérek mandátumot az emberektől, hogy ezt az Alaptörvényt...én ki akarom...ki akarom dobni a kukába” - vallja be Karácsony.

Karácsonyt tehát tényleg nem érdekli ez az egész, az se, hogy majd a jogászok vakarni fogják a fejüket. Ámbár, ha ez bekövetkezik, akkor nem kizárólag a jogászok lesznek bajban, hanem az egész ország is. Karácsony ezt nyilván tudja, tehát minden bizonnyal ez utóbbira is magasról tojik. Pedig nem bonyolult a jogállam működése, szívesen elmagyaráznánk Karácsonynak is, ha nem értené: amennyiben szerinte az Alaptörvény nem legitim, amely politikai, erkölcsi értelemben semmis, de azt még ő is bevallja, hogy “jogi értelemben le lehet vezetni”, akkor bizony a jogállami gyakorlatnak megfelelően “kell kidobni a kukába”. Még akkor is, ha ő úgy gondolja, hogy erre demokratikus felhatalmazása van. Ahhoz viszont kétharmados parlamenti demokratikus felhatalmazásra van szükség ugyebár, ami közvetlenül attól a néptől származik, amire ő most oly hevesen hivatkozik, és még akkor is fel kell esküdnie előtte az Alaptörvényre. Ezek a jogállamiság szabályai.

Ebből is látszik, hogy amit nyolc éve hallgatni kell tőlük, miszerint a “Fidesz megszüntette a jogállamiságot” stb., csak a gátlástalan hatalomvágyukból eredő hisztériakeltés volt.

Hiszen amikor ők tényleg a “kukába dobnák a jogállamot”, akkor az nekik teljesen rendben van. De mit vagyunk úgy meglepődve? Tudjuk, kik eresztettek meg utoljára ehhez hasonló dumákat, mint például: “a jogot szembeállították az igazsággal”? Hát persze, hogy a kommunisták! És kikkel kötött nemrég szövetséggel Karácsony Gergely? Hát persze, hogy velük: az Európai Baloldal – Munkáspárt 2006-tal és a Balpárttal. Utóbbiból pont az a Kalmár Szilárd írta alá a dokumentumot, aki nyíltan vállalja, hogy lebontaná a déli határkerítést és büszkén oszt meg sarló-kalapácsos képeket a Facebookján azon az évfordulón, amikor a csőcselék Oroszországban nekilátott hosszú és kártékony munkájának, amit “októberi szocialista forradalomnak” neveznek. Persze a másik formációban is vannak, akik számára nem éppen a jogállamiság a legfontosabb érték. Ott van mindjárt a Munkáspárt 2006 elnöke Vajnai Attila, aki szabályosan a vörös csillag megszállottja, mivel az szerinte egy “olyan mozgalom jelképe, amely a történelem során rendkívül sokat tett annak érdekében, hogy minden ember a földön egyenlő legyen”. Szerintünk meg inkább azért tett sokat az a mozgalom, hogy minden ember a földben hat láb mélyen legyen.

Ezekkel az emberekkel kötött már hónapokkal ezelőtt szövetséget Karácsony. Zéró támogatottságú pártokkal, akik semmit nem adhatnak Karácsonyéknak az ideológiájukon kívül, és a jelek szerint azt oda is adták. Szövetségük közleményébe már akkor sikerült elborult marxista mondatokat becsempészni, mint például ezt: “a nacionalista, idegenellenes indulatok felkorbácsolása azt a célt szolgálja, hogy az osztályelnyomást leplezze, kijátszva egymás ellen az elnyomottakat”.

Ennyit jelentett a “demokrata” erőknek az elmúlt nyolc év összes “demokráciázása” meg “jogállamozása”. Pedig ezen a hazug narratíván kívül régóta semmilyen mondanivalójuk nem volt. Most már jobb, ha ezt is örökre elfelejtik.

Borítókép: MTI