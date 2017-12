A pénzügyi kimutatások szerint a 2008-2009-es válság óta folyamatosan nő a magyarországi háztartások megtakarítása. A 2010-es kormányváltás óta több mint 18 ezer milliárd forinttal bővült a családok félretett pénze. A “nagy volumenű” fordulat 2016-ban következett be, mikor is a magánszemélyek által gyűjtött nettó pénzügyi vagyon - ez a hitelektől mentes állomány -, meghaladta a bruttó hazai termék (GDP) értékét.

A tendencia 2017-ben is folytatódott, a végleges éves számok azonban csak jövőre állnak majd rendelkezésre.

Mibe is fektetjük a pénzünket? Nos, 2017 októberének végére a magyarországi háztartások értékpapír-állománya mintegy 9400 milliárd forintot tett ki, amely nyolc hónap leforgása alatt 900 milliárdos növekményt jelent. Állampapírokba mintegy 700 milliárdot fektettek be a megtakarítók, s nőtt a befektetési jegyek állománya is.

Októberben a magyar családok 3900 milliárdos megtakarítása kamatozott a befektetési alapokban. Ebben a szegmensben az ingatlanalapok részesedése emelkedik folyamatosan. Közben a banki betéteket kerüli a lakosság, az alacsony kamatszint miatt, és egyre inkább speciális megtakarítási konstrukciókat keresnek a kisbefektetők. Ilyen például a nyereménybetét: ebben a formában idén már 77 milliárdnyi félretett pénz kamatozott.