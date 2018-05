Botrány és botrány, végre valahára észrevettük, hogy a sztárolt közösségi oldalaink vagy okos ketyeréink nem csak segíthetnek, de bizony kutakodhatnak is utánunk. A bocsánatkérés megvolt, de ki is tehetjük az ablakba a többi mellé!

A tengerentúlon igen elterjedtek azok az otthoni hangszórók, amelyektől kérdezni lehet. Meghallgatják, szöveggé fordítják kéréseinket, majd az otthoni wifin keresztül egy távoli szerverre küldik el mondandónkat. Ott egy nagyon-nagyon okos, mindent tudó mesterséges intelligencia – lényegében egy felokosított Google kereső és a levelezésünkhöz, digitális naptárunkhoz is hozzáférő szoftver – minden kérésünkre felel. Megmondja a meccs eredményét, lejátssza kedvenc zenéinket, filmjeinket (a keresési előzményeink alapján tippeket is ad, mit szerethetünk), de akár az okos otthon fűtését, hűtését, redőnyeit is vezérelheti. És még sorolhatnánk.

Ez persze extra kényelmes, de egyúttal igen veszélyes dolog is. Nézzük mi is történt a minap. Egyeseknél, látszólag véletlenül, bájosan nevetgélni kezdtek az Alexa asszisztensét használó okos hangszórók. Jól meg is ijesztve ezzel azt, aki elszenvedte a lehallgatást.

A KIRO7 nevű portál szerint egy oregoni családnál az Amazon Alexa okoshangszóró felvett egy magánbeszélgetést. Ezután ezt egyszerűen továbbküldte a vállalkozó apuka egyik beosztottjának. Erre a dolgozó fel is hívta a cégtulajt, hogy nem érti miért kapta meg a hangfájlt.

Az Amazon védekezése szerint a bajt ugyanaz okozta, mint a véletlenszerű nevetgélést. A szoftveres Alexa asszisztens beszédfelismerő rendszere valahogyan aktiválódott, majd a háttérbeli beszélgetés egyes szavait parancsként értelmezte. Az Amazon azzal védekezik, hogy az ilyen üzemzavarnak minimális az esélye, és bocsánatot is kért.

Az eset viszont rávilágított arra, hogy ezek a „remek” asszisztensek bármikor fülelhetnek. Ráadásul az Amazon nem volt korrekt, egyszerűen megtagadta az okoshangszórók visszavásárlását. Nagylelkűen felajánlotta Alexa kommunikációs képességeinek letiltását...